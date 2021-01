Nous ne tournerons pas autour du pot ici, LG n’a pas été aussi bien sur la scène des smartphones ces derniers temps. Une sorte de réinvention s’impose définitivement et nous avons déjà vu les premiers signes que le géant coréen tente de prendre un nouveau cap d’une manière ou d’une autre.

Gagnant: LG Velvet 5G

La famille LG Velvet offre un excellent exemple de la correction de cap en cours de LG. Tout d’abord, il y a le surnom de « Velvet » lui-même, qui a été un excellent geste pour essayer de prendre un nouveau départ en éliminant efficacement la ligne défaillante « G » des produits phares et en la transformant en quelque chose de nouveau.

Le LG Velvet 5G est arrivé le premier sur les lieux et a réussi à faire sensation. Avec un chipset Snapdragon 765G en son cœur, il a participé au grand mouvement de 2020 à l’échelle de l’industrie vers la démocratisation de la 5G et apportant des points et des fonctionnalités haut de gamme au «milieu de gamme» en termes de prix. Une tendance qui n’a fait que s’accélérer depuis, avec le Snapdragon 765G suivi de nouveaux chipsets 5G moins chers. Même ainsi, le fait que le Velvet 5G reste le modèle LG 2020 le plus populaire de notre base de données est une preuve suffisante que la société était sur quelque chose.

À propos, plus sa disponibilité est limitée, Velvet 5G UW mérite d’être reconnu aux côtés de son frère Sub-6 régulier comme représentatif d’une tendance LG positive.

Looser: LG Velvet

La recherche d’âme est rarement un processus facile. Cas et point – le LG Velvet, qui est sorti un peu après son frère 5G, qui est déjà un peu étrange et encore plus étrange, a remplacé le Snapdragon 765G de milieu de gamme sensible et branché par un Snapdragon 845.

Il n’est pas surprenant que cette variante du Velvet se soit effondrée. Honnêtement, nous ne comprenons pas tout à fait le raisonnement de LG derrière cette étrange décision. Non seulement ils ont supprimé la prise en charge de la 5G, mais ont également réduit la charge du téléphone au cours du processus. Peut-être effacer l’ancien stock ou simplement un mauvais timing de R&D.

Gagnant: LG K92 5G

Le LG K92 5G n’est pas un nom familier pour beaucoup, mais il a bien fonctionné dans la gamme LG.









LG K92 5G en gris titane

C’est un excellent exemple de LG qui continue d’explorer la formule à la mode «mid-ranger riche en fonctionnalités avec 5G». Cependant, cette fois-ci dans la série « K » axée sur le budget, au lieu de la ligne Velvet. Notre meilleure hypothèse est que LG teste à nouveau les eaux et, espérons-le, basera certaines décisions intelligentes dans la ligne Velvet « grand public » sur le succès relatif du LG K92 5G.

Le téléphone lui-même est basé sur le chipset Snapdragon 690 5G, sans véritables cloches ou sifflets au-delà. Un simple panneau IPS 60Hz, une batterie solide de 4000 mAh et un appareil photo principal Quad-Bayer 64MP éprouvé, ainsi qu’un ultra-large 5MP sans inspiration et une paire de tireurs supplémentaires 2MP tout aussi oubliables. Rien de spécial, mais un bon départ sur la bonne voie.

Perdant: LG V60 ThinQ 5G

Le LG V60 ThinQ 5G est un modèle LG populaire. C’est actuellement, techniquement, l’un des produits phares de la liste de LG avec sa version LG V60 ThinQ 5G UW liée à Verizon.

Cependant, malgré les progrès de l’accessoire à double écran, il ne parvient toujours pas à convaincre les gens, l’entreprise ne réussissant pas à communiquer correctement les avantages de sa conception.

Gagnant: LG Wing 5G

Pas tellement un vendeur chaud, vous devez encore apprécier le Wing, principalement pour ce qu’il représente en termes de capacité de R&D par LG. Un téléphone unique, même s’il a un attrait plutôt de niche. Par conséquent, il finit par le charger absolument du département de la valeur. Un appareil vitrine, si vous voulez.

Cependant, c’est un peu le point. C’est la partie de la nouvelle initiative que LG appelle le projet Explorer. Comme son nom l’indique, c’est LG qui investit clairement et délibérément dans l’expérimentation et tente de trouver la prochaine grande chose ou à défaut – une nouvelle formule qui fonctionne pour cela. C’est une entreprise effrayante, incertaine et coûteuse, mais rien de moins audacieuse et admirable. C’est ainsi que naît l’innovation. LG a déjà présenté une conception de téléphone à écran coulissant comme prochaine étape potentielle du projet Explorer.Nous espérons donc que l’aile laissera un héritage important en tant que jalon important dans un voyage tourné vers l’avenir pour LG.