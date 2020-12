2019 a été particulièrement mauvaise pour Huawei pour des raisons évidentes et au moins certains d’entre nous pensaient que 2020 le serait. Pourtant, contre toute attente, Huawei a réussi à rester à flot et a même pu lancer de très bons produits allant des écouteurs et des montres intelligentes aux smartphones et ordinateurs portables. Huawei a eu un grand changement dans sa stratégie, la société se concentrant désormais beaucoup sur les non-smartphones dans l’ouest.

Comme nous l’avons déjà souligné, 2020 a été une année cahoteuse pour Huawei et Honor, voici donc notre bref aperçu des faits saillants. Commençons par le premier gagnant de nos livres.

Gagnant: Huawei Mate 40-series

Le Mate 40 Pro + est un excellent téléphone dans presque tous les aspects, mais plus important encore, c’est sans doute le meilleur téléphone photo actuellement sur le marché. Combinant des technologies telles que le capteur omnidirectionnel PDAF et ToF 3D et offrant des téléobjectifs 3x et 10x, sa polyvalence est inégalée. La version Pro a une configuration de caméra un peu différente, mais c’est toujours le meilleur jeu de tir disponible dans l’ouest.

Dommage que les dernières sanctions américaines aient limité la disponibilité de la famille Mate 40, limitant l’offre de puces Kirin. De plus, le manque de services Google posera toujours des problèmes aux utilisateurs occidentaux habitués à l’écosystème du géant de la recherche.

Perdant: les consommateurs

Le manque de services Google dans l’ouest entraîne de nombreux inconvénients, obligeant beaucoup de gens à rester à l’écart de ce qui est par ailleurs excellent et à un prix attractif. Huawei a travaillé dur pour créer son propre écosystème et a largement contribué à nous convaincre que vous pouvez avoir une bonne expérience de smartphone sans les services de Google, mais les gens auront encore besoin de temps pour s’habituer aux alternatives qu’il propose.

Cela signifie moins de concurrence, ce qui conduit à moins de choix pour ceux qui recherchent un nouveau téléphone. Huawei et Honor fabriquent d’excellents produits et c’est dommage que tout le monde ne puisse pas en profiter pleinement.

Espérons que les choses en 2021 continueront de s’améliorer pour le géant chinois de la technologie, car plus de concurrence profite à tout le monde.

Gagnants: MateBooks, MagicBooks et divers accessoires

Avec AMD en concurrence agressive sur le marché des processeurs et Huawei / Honor adoptant les nouvelles puces à des prix relativement bas, les MateBook et MagicBook de cette année sont clairement les gagnants. Honor fait ce qu’il peut faire de mieux: offrir un excellent matériel à des prix compétitifs. Le MagicBook 14 et Pro, par exemple, sont tout simplement incroyables pour le prix demandé, même bien au-dessus.

Les homologues de Huawei, les MateBook 14 et X Pro, se tournent vers le segment haut de gamme, mais ils restent compétitifs en termes de prix. Le plus grand attrait serait sans doute le rapport d’aspect 3: 2 et l’excellente qualité de l’écran.

Nous devons également mentionner les appareils portables intelligents tels que les Huawei Freebuds Pro, les écouteurs Honor Choice TWS et, bien sûr, la Huawei Watch GT2 Pro. Tous les excellents produits premium qui prouvent que Huawei offre toujours un excellent rapport qualité-prix.

Gagnant ou perdant: Honneur

S’il n’y avait pas eu la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, Honor aurait toujours fait partie de Huawei. La société a contribué à propulser Huawei parmi les trois plus grands fabricants de smartphones au monde et il est triste de voir la fin d’une époque.

Mais cela peut aller dans les deux sens. D’une part, Honor devient indépendant le coupera du vaste budget de R&D et de la vaste chaîne d’approvisionnement de Huawei. Cela nuira inévitablement à la compétitivité d’Honor à court terme.

D’un autre côté, Honor peut enfin voler librement et, espérons-le, être autorisé à fonctionner normalement par le gouvernement américain. Revenir dans le jeu ne sera pas aussi difficile puisque Honor s’est déjà fait un nom.

Espérons que 2021 serait une meilleure année pour Huawei et Honor et nous verrons en fait les deux concours sur les marchés mondiaux augmenter la concurrence, plutôt que de les voir tous les deux échouer et avoir un choix limité en conséquence.