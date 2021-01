2020 a été une année intéressante pour Google. Après avoir sorti son premier mid-ranger avec le Pixel 3a en 2019, la société a complètement évité le segment phare en 2020. Les Pixel 4a, Pixel 4a 5G et Pixel 5 utilisent tous des chipsets de la série Snapdragon 700 et ont un total de 8 caméras entre eux, y compris les vivaneaux selfie.

Le passage du matériel phare approprié a signifié que Google a doublé le logiciel au cœur d’une expérience formidable. Une décision très « in-character » pour le géant de la recherche, mais les traditionalistes de Pixel l’ont trouvé un peu difficile à accepter.

Perdant: Google Pixel 4a

Dans l’ordre chronologique, nous devons commencer par le Pixel 4a. Le successeur du téléphone Pixel le plus populaire de 2019 n’était pas mal à lui seul, apportant une mise à niveau vers un chipset Snapdragon 730G et deux fois plus de stockage. La caméra unique à l’arrière remonte au Pixel 2, cependant, et celle de l’avant est en fait légèrement pire que celle du produit phare de 2017.

Même ainsi, le Pixel 4a aura probablement fait un grand usage de son expérience Android stock et de ses prouesses en photographie informatique pour justifier le prix de 340 €. Cependant, le principal problème était l’énorme retard dans son lancement, qui a frappé les étagères à la fin du mois d’août par rapport à la mi-mai pour le Pixel 3a. Cela l’a mis dans une position beaucoup plus difficile car il a dû faire face aux alignements H2 des autres fabricants au lieu de ceux du premier semestre.

Gagnant: Google Pixel 4a 5G

Si nous devions choisir un téléphone Pixel aujourd’hui, ce serait probablement le Pixel 4a 5G. Il coûte juste un peu plus que le Pixel 4a et pourtant il offre un écran plus grand, un meilleur chipset avec prise en charge de la 5G, une configuration à double caméra et une batterie plus grande.

Bien sûr, le Pixel 5 a quelques bonus supplémentaires, comme un écran 90Hz HDR10 + avec Gorilla Glass 6, la classification officielle IP68 et le chargement sans fil. Cependant, cela coûte environ 200 € et avec un écran plus petit pour démarrer.

Perdant: Google Pixel 5

Le Pixel 5 se trouve dans un endroit étrange. Il y avait tout le fiasco de l’écart d’écran, mais cela ne s’est pas vraiment avéré être un problème majeur. La vraie raison pour laquelle le Pixel 5 est un peu décevant sur la scène 2020 est simplement due à son matériel et à ses performances décevants pour le prix, même selon les normes de Google.

Venant d’un Pixel 4, c’est une dégradation en termes de performances et la caméra frontale est également pire. À l’arrière, vous obtenez un ultra-large au lieu d’un téléobjectif, laissant les fans dans l’espoir d’obtenir enfin une configuration triple appropriée déçus.

Encore une fois, ce n’est pas un mauvais téléphone en soi, nous l’avons trouvé pour tenir bon nombre des promesses traditionnelles de Pixel. Cependant, il n’a tout simplement pas ce qu’il faut pour diriger la gamme Pixel et montrer le type d’innovation que ses prédécesseurs ont mis sur le marché.