Pour le meilleur ou pour le pire, Asus a limité sa gamme 2020 à seulement deux téléphones. Ou peut-être 4, selon la façon dont vous voulez compter les variantes. Cependant, l’entreprise a sans aucun doute la qualité plutôt que la quantité pour le moment.

Gagnants: Asus ROG Phone 3 et Prone 3 Strix edition

Asus continue de régner en maître dans le créneau croissant des smartphones de jeu. Beaucoup ont tenté de le détrôner et certains ont certainement réussi à le surpasser. Aucun, cependant, ne s’est même rapproché à distance du niveau d’intégration, de profondeur et de sophistication du jeu mobile qu’Asus offre en permanence dans la gamme ROG.

Nous ne parlons pas ici du rapport qualité-prix ultime, mais le ROG Phone 3 est sans aucun doute le meilleur téléphone de jeu, avec toute l’exubérance que cela implique. Il est équipé du chipset Snapdragon 865+ le plus rapide disponible à l’époque, associé à la RAM LPDDR5 et au stockage UFS 3.1. Vous obtenez des contrôles de réglage des performances de bas niveau sans précédent pour vraiment tirer le maximum de performances de la puce. À tel point, en fait, qu’au-delà d’un certain point, le refroidisseur externe actif AeroActive 3 devient une nécessité pour maintenir les thermiques sous contrôle.

Le superbe panneau AMOLED du ROG Phone 3 peut non seulement fonctionner à 144 Hz, mais il prend également en charge HDR10 + et une véritable couleur 10 bits. Les capteurs tactiles à ultrasons AirTigger 3 sont encore une autre caractéristique rare, intégrée directement dans le téléphone, mais plus important encore, avec une cartographie de contrôle de bas niveau pour vraiment tirer parti de leur potentiel dans le jeu. Et c’est avant même que nous abordions le sujet de la cartographie des contrôleurs physiques, dans les accessoires d’origine et des accessoires tiers, ainsi que de la connexion du téléphone pour l’une des expériences de jeu de bureau les plus complètes et les plus complètes dans les titres mobiles. Oh, et les haut-parleurs stéréo du ROG Phone 3 sont également à la pointe de l’industrie à plus d’un titre.

Ensuite, bien sûr, il y a l’écosystème d’accessoires étonnant et inégalé qu’Asus a pour sa gamme ROG, avec une rétrocompatibilité pour la plupart des accessoires ROG Phone II existants. Nous avons fait de notre mieux pour examiner en profondeur toutes les fonctionnalités uniques du ROG Phone 3 dans notre examen, au cas où vous voudriez voir à quel point son jeu, ainsi que ses prouesses en matière de productivité, s’étendent.

Quant à l’édition ROG Phone 3 Strix, c’est fondamentalement un moyen astucieux d’économiser de l’argent, tout en bénéficiant de l’expérience ROG Phone 3. Honnêtement, même avec le Snapdragon 865 non plus et comme «seulement» 8 Go de RAM et des vitesses de réseau théoriques maximales légèrement plus lentes, le ROG Phone 3 Strix reste bien en avance sur la concurrence.

Gagnants: Asus Zenfone 7 et Zenfone 7 Pro

La ligne phare «grand public» d’Asus a clairement sa propre identité unique déjà inventée et reportée dans le module de caméra pivotant. Cela lui donne un aspect distinctif, pas seulement de l’arrière, car il permet l’inclusion du magnifique écran Super AMOLED de 6,67 pouces à 90 Hz sans interruption.

Le Zenfone emprunte également des fonctionnalités plus haut de gamme au téléphone ROG. En particulier, l’excellente formule logicielle d’Asus, qui consiste en un skin Android propre et proche de la vanille, avec quelques ajouts vraiment réfléchis. Par exemple, Asus propose actuellement l’un des meilleurs et des plus complets packages de gestion de batterie, de charge et d’entretien de batterie à long terme.

Dans l’ensemble, le Zenfone 7 Pro et le Zenfone 7 vanille sont tous deux fabriqués avec beaucoup de soin et d’attention, ce qui se voit dans le produit final. Tout comme l’édition Strix du ROG Phone 3, le Zenfone 7 vanille adopte une approche judicieuse pour réduire le prix. Le chipset Snapdragon 865+ est remplacé par un Snapdragon 865 normal et vous obtenez une configuration de mémoire de base moindre de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS 3.1.

Le Zenfone 7 ordinaire perd également l’OIS sur ses caméras principales et téléobjectif. C’est potentiellement un peu plus important ici qu’il ne l’aurait été dans le ROG Phone 3 car la photographie est sans doute le seul point faible du ROG Phone 3. Un défaut que le Zenfone 7 Pro parvient à corriger. Bon sur Asus pour avoir ses priorités directement sur les deux téléphones.

Honnêtement, la liste des lacunes réelles de la paire Zenfone 7 est assez courte et comprend des éléments comme un corps plus lourd, sans indice IP officiel, pas de prise 3,5 mm et un lecteur d’empreintes digitales moins que parfait.

Perdant: choix et disponibilité limités

Bien que tous les téléphones livrés par Asus aient été excellents cette année, il est indéniable que la gamme limitée ne répond tout simplement pas aux besoins de la majorité des utilisateurs. Dans un marché où même Apple a sorti 5 téléphones cette année, Asus n’a aucune chance de gagner une part de marché substantielle avec sa gamme actuelle.

Vous voulez un téléphone économique? Ou celui qui ne pèse pas une tonne ou qui est un peu plus compact? Vous voulez une classification IP? Eh bien, vous devez regarder à l’extérieur du camp Asus pour tout cela.

La façon actuelle Asus de faire des smartphones n’est pas non plus propice à une économie d’échelle. Même avec un accès au vaste et puissant RnD, à la chaîne d’approvisionnement et au réseau de distribution de l’entreprise, principalement en place pour desservir la principale branche d’activité PC, les téléphones Asus restent une sorte de produit «boutique». Ils tardent à arriver sur de nombreux marchés, ce qui est certainement un problème dans le monde actuel des smartphones qui se développe à des vitesses vertigineuses. Et c’est avant même de prendre en considération les accessoires ROG encore plus « boutique » pour aller avec le « boutique » ROG Phone 3. Certains d’entre eux sont carrément impossibles à trouver en dehors des critiques.

Ajoutez tout cela ensemble et vous vous retrouvez avec une gamme qui a un potentiel limité et qui est même incapable de le maximiser. Ne vous méprenez pas, nous apprécions vraiment une entreprise qui ne propose que des téléphones de qualité, mais au bout du compte, elle doit faire un meilleur travail pour les mettre entre les mains des gens.