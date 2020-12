Cela a été une année difficile pour tout le monde, et même le géant d’Apple a fait face à des perturbations atypiques. Il a fallu trier beaucoup d’obstacles d’approvisionnement et de fabrication afin de décharger son parc considérable d’appareils cette année. Il a même dû pousser l’annonce de sa Golden Goose – la gamme iPhone jusqu’à deux mois en raison de la pandémie.

Mais 2020 a toujours été une année difficile pour Apple. Profitant de la forte dynamique des ventes de ses séries iPhone 11 et XR en 2019, Apple a commencé l’année un peu plus tard qu’elle ne l’avait peut-être en retrait, mais avec un bang.

Gagnant: Apple iPhone SE (2020)

L’iPhone SE (2020) est arrivé en avril et s’est avéré un geste gagnant pour Apple. Il a utilisé beaucoup de pièces de l’iPhone 8, a fait passer l’appareil photo au 12MP de l’iPhone XR, a arraché la puce A13 Bionic de l’iPhone 11 et a terminé les choses avec un prix inférieur à 400 $.

Depuis son annonce, l’iPhone SE (2020) s’est vendu en masse, uniquement derrière l’iPhone 11.

Gagnant: Apple iPhone 12

L’iPhone 12 est un superbe suivi de l’iPhone 11, qui est le téléphone le plus vendu d’Apple depuis son lancement en septembre 2019. Apple a ajouté un écran OLED haute résolution, un nouveau design allégé avec des lunettes plus petites et des côtés plats, un appareil photo principal plus lumineux, de nouvelles couleurs et, surtout, un prix similaire (100 $ de plus au lancement, ce qui est plus que raisonnable pour les mises à niveau ajoutées).

Perdant: Apple iPhone 12 Pro

Cependant, en faisant de l’iPhone 12 un si bon téléphone, Apple a fait de l’iPhone 12 Pro un rapport qualité-prix plutôt médiocre. Il ajoute 2 Go de RAM (pour un total de 6 Go), un téléobjectif 2x qui n’est rien si ce n’est du moulin, une construction plus agréable et un stockage de base plus élevé, mais qui coûte finalement 200 $ / 200 € de plus que l’iPhone 12. C’est mieux. pour économiser votre argent et obtenir simplement l’iPhone 12.

Gagnant: Apple iPhone 12 Pro Max

L’iPhone 12 Pro Max est le téléphone le meilleur et le plus cher d’Apple.Il se vendrait bien, ce qui en fait une victoire pour l’entreprise. Il possède le plus grand capteur de caméra sur un iPhone avec une stabilisation par décalage de capteur très rare (pour le monde des smartphones), une caméra à zoom plus longue et le plus grand écran. C’est le plus gros et le meilleur iPhone du marché – gagnez!

Perdant: Apple MagSafe

Apple a intégré de minuscules aimants à l’arrière de la série iPhone 12, qui permettent de fixer des accessoires comme un étui portefeuille ou un chargeur sans fil. Les accessoires MagSafe en sont encore à leurs balbutiements, mais les premiers rapports suggèrent que l’attachement de portefeuille d’Apple peut facilement tomber du téléphone – pas génial pour un accessoire de 60 $ / 63 €. Et ne nous lancez pas dans la pochette en cuir de 130 $ / 145 € ou l’étui transparent de base qui se vend 49 $ / 54 €.

Gagnant: Apple Watch SE

Voyant à quel point les versions abordables d’un produit se vendent bien, Apple a créé une Apple Watch SE avec la plupart des fonctionnalités de la Watch Series 6, mais à un prix plus facile à avaler de 280 $ / 292 € (40 mm), 309 $ / 321 €.

Gagnant: Apple iPhone 12 mini

Apple a créé le meilleur téléphone compact de 2020. L’iPhone 12 mini est vraiment mini. Comparé au Xperia 5 II ou au Google Pixel 5, le 12 mini est considérablement plus court (13,2 mm), plus étroit (3,8 mm), plus fin (0,6 mm) et plus léger (16 g), tout en conservant les fonctionnalités lourdes – chipset A14, Écran OLED, Face ID, deux caméras phares, résistance à l’eau, chargement sans fil, haut-parleurs stéréo, etc.

Et c’est l’appareil de la série iPhone 12 le moins cher, ce qui garantit qu’il se vendra bien. Mais étant donné qu’il s’agit du seul téléphone vraiment petit et puissant, il peut inciter un certain nombre d’utilisateurs Android à migrer.

Perdant: Apple AirPods Max

Apple a finalement lancé ses AirPods sur l’oreille et, selon tous les premiers témoignages, les AirPods Max offrent un son puissant de haute qualité et sont aptes à annuler le bruit. Mais ils coûtent 550 $ / 600 €. Vous pourriez littéralement obtenir à la fois le Sony 1000-XM4 (300 $ / 380 €) et le Bose 700 (300 $ / 250 €) pour à peu près le même montant d’argent – bonkers!

Les AirPods Max ne se plient pas, sont beaucoup plus lourds et sont livrés dans un boîtier peu pratique et laid.

Gagnant: Apple M1

Enfin, Apple Silicon. One More Thing d’Apple pour 2020 était la première puce d’ordinateur portable et de bureau basée sur ARM, l’Apple M1 et c’est une victoire définitive. Le M1, qui est essentiellement une version plus puissante de l’A14 Bionic à l’intérieur de l’iPad Air et de l’iPhone 12, a apporté des améliorations de productivité par rapport aux puces Intel à l’intérieur du MacBook Pro 13, Air et Mac mini.

Grâce aux optimisations serrées qu’Apple a intégrées à OS X Big Sur et aux capacités pures de la puce M1 basée sur ARM, le MacBook Pro 13 et le MacBook Air sont capables de bien fonctionner dans l’édition et le codage vidéo et photo à un niveau auparavant réservé au MacBook Pro 16.