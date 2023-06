Gagnants et histoire du MLB Home Run Derby: chaque champion et record

DENVER, CO – 12 JUILLET : le Hall of Famer Ken Griffey Jr. remet le trophée au vainqueur du derby Pete Alonso des Mets de New York après le T-Mobile Home Run Derby 2021 à Coors Field le 12 juillet 2021 à Denver, Colorado.( Photo de Dustin Bradford/Getty Images)

Gagnants et records du MLB Home Run Derby alors que nous regardons en arrière sur la vitrine All-Star et tous les champions de l’histoire de l’événement.

Comme Greg Maddux et Tom Glavine l’ont dit dans une publicité emblématique, les poussins creusent la longue balle. Selon cette mesure, ils doivent s’évanouir chaque été chaque fois que le MLB Home Run Derby a lieu.

L’un des incontournables de la pause MLB All-Star, le MLB Home Run Derby est vraiment une explosion. Il n’y a rien de mieux que de regarder certains des meilleurs frappeurs puissants du baseball envoyer des coups de lune partout dans le stade autant de fois qu’ils le peuvent, en particulier dans les compétitions en tête-à-tête.

Alors que le Derby a vraiment gagné en popularité dans les années 1990, le précurseur du All-Star Game a en fait commencé en 1985 dans sa première année. Cela représente près de 40 ans de gagnants du MLB Home Run Derby qui ont gravé leur nom dans l’histoire. Jetons donc un coup d’œil à chacun d’eux en plus des records qui ont été établis en cours de route.

Vainqueurs du MLB Home Run Derby : tous les champions

1985 : Dave Parker, Reds de Cincinnati

1986 : Wally Joyner, California Angels (AL) | Darryl Strawberry, Mets de New York (T.-N.-L.)

1987 : André Dawson, Cubs de Chicago

1988 : Événement annulé

1989 : Rubén Sierra, Rangers du Texas (AL) | Eric Davis, Reds de Cincinnati (T.-N.-L.)

1990 : Ryne Sandberg, Cubs de Chicago

1991 : Cal Ripken Jr., Orioles de Baltimore

1992 : Mark McGwire, Oakland Athletics

1993 : Juan Gonzalez, Texas Rangers

1994 : Ken Griffey Jr., Mariners de Seattle

1995 : Frank Thomas, White Sox de Chicago

1996 : Barry Bonds, Giants de San Francisco

1997 : Tino Martinez, Yankees de New York

1998 : Ken Griffey Jr., Mariners de Seattle

1999 : Ken Griffey Jr., Mariners de Seattle

2000 : Sammy Sosa, Cubs de Chicago

2001 : Luis Gonzalez, Diamondbacks de l’Arizona

2002 : Jason Giambi, Yankees de New York

2003 : Garret Anderson, Anaheim Angels

2004 : Miguel Tejada, Orioles de Baltimore

2005 : Bobby Abreu, Phillies de Philadelphie

2006 : Ryan Howard, Phillies de Philadelphie

2007 : Vladimir Guerrero, Los Angeles Angels of Anaheim

2008 : Justin Morneau, Twins du Minnesota

2009 : Prince Fielder, Brasseurs de Milwaukee

2010 : David Ortiz, Red Sox de Boston

2011 : Robinson Canó, Yankees de New York

2012 : Prince Fielder, Tigers de Détroit

2013 : Yoenis Céspedes, Oakland Athletics

2014 : Yoenis Céspedes, Oakland Athletics

2015 : Todd Frazier, Reds de Cincinnati

2016 : Giancarlo Stanton, Marlins de Miami

2017 : Aaron Judge, Yankees de New York

2018 : Bryce Harper, Nationals de Washington

2019 : Pete Alonso, Mets de New York

2020 : Événement annulé

2021 : Pete Alonso, Mets de New York

2022 : Juan Soto, Nationals de Washington

Il y a quelques anecdotes intéressantes à ce sujet. Ken Griffey Jr. a remporté le MLB Home Run Derby le plus de fois avec trois victoires tandis que Pete Alonso, Yoenis Céspedes et Prince Fielder sont les seuls autres joueurs à avoir remporté plusieurs victoires. Fielder, quant à lui, est le seul joueur à avoir remporté deux titres de Home Run Derby avec des équipes différentes.

Records du Derby du Home Run de la MLB

La plupart des circuits en un seul tour : Vladimir Guerrero Jr., 40 ans (deuxième tour 2019)

Vladimir Guerrero Jr., 40 ans (deuxième tour 2019) La plupart des circuits dans un seul derby : Vladimir Guerrero Jr., 91 ans (2019)

Vladimir Guerrero Jr., 91 ans (2019) La plupart des circuits dans l’histoire du Home Run Derby : Pete Alonso, 174 ans

Comme vous le remarquerez, de nombreux records ont été établis plus récemment. Une partie de cela a à voir avec les changements de règles. Mais ce qui est plus intéressant, c’est que Vladdy et Julio Rodriguez sont n ° 1 et 2 pour le plus grand nombre de circuits en un seul derby, mais aucun n’a réellement remporté cet événement alors qu’ils s’estompaient en finale, perdant respectivement contre Alonso et Juan Soto.