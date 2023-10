Site historique d’Abraham Lincoln

Bibliothèque et musée présidentiels Abraham Lincoln

212 N. Sixième rue, (217) 558-8844

Finalistes : Site historique d’État de Lincoln’s New Salem, lieu historique national de Lincoln Home, tombeau de Lincoln, site historique d’État de Old State Capitol

Acteur – Féminin

Chrissy Mauck – La Belle et la Bête

Finalistes : Alyssa Shultz- violon sur le toit et Ecole du rock –Muni, Campbell Coker – Des balles sur Broadway, Shelby Cass – Heathers : la comédie musicale – STC, Rachel Hettrick – Les Joyeuses Commères de Windsor/Jeu à deux personnages

Acteur – Masculin

Gus Gordon – Un violon sur le toit

Finalistes : Jordan Hayes Montague – Couleur violetRyle Frey – Ecole du rock -Muni, Will Moffett – Balles sur BroadwayJake Hankins – Heathers : la comédie musicale

Atelier/galerie d’art

Association artistique de Springfield

700 N. Quatrième rue, (217) 523-2631

Finalistes : La galerie de pharmacie et l’espace d’art, Wild Rose Artisans, B’s Creative Studio, DIM Art House

Évènement de charité

Gros cul 5K

fatass5k.com

Finalistes : Springfield PrideFest, ventes Wooden It Be Lovely, maison hantée Boo Crew, Helping Hands of Springfield

Directeur du théâtre local

Gus Gordon

420 S. Sixième rue, (217) 523-2787

Finalistes : Jeremy et Sara Goeckner, Scott Richardson, Andrew Maynerich et Morgan Kaplan, Reggie Guyton, Preston Dodd

Nom et station de l’émission de radio pendant le trajet

Tout bien considéré NPR

Finalistes : Dave & Dina – 101,9 WOLF, Bondsy – 99,7 The Mix, DJ Blake – 103,7 WDBR, Greg Bishop – WMAY

Festival

Foire d’art du vieux Capitole

Finalistes : Springfield Pridefest, Festival de la Route 66 Mother Road, Festival du maïs sucré de Chatham, Fat Ass 5K

Divertissement gratuit

Série musicale Levitt AMP

fondationsduhéritagepi.org

Finalistes : Marché fermier de la vieille capitale, amphithéâtre Sherman Village Park, Curve Inn, route 66 Motorheads Bar & Grill, musée et complexe de divertissement

Comédien local

Improvisation de la capitale

Finalistes : Jeremy Nunes, Kathy Brennan, Larry Smith, Tye Collier

Auteur vivant local

Santrell Carson

https://www.amazon.com/Day-Sold-My-Corvette/dp/B0C1JJVMCK



Finalistes : Courtney Wick, Shatriya Smith, Terri Woolbright, Cheyenne Bluett

Podcast local

Le désastre matinal de Ray Lytle

Finalistes : Le téléchargement avec DP – Channel 1450, Ope, A Ghost, The Best Damn Podcast, Kpop Kimchi Podcast

Équipe sportive locale

Fers à cheval porte-bonheur Springfield

chaussuresbaseball.com

Finalistes : Springfield Jr. Blues, football du lycée de Rochester, football du lycée Sacred-Heart Griffin, football du lycée de Glenwood, équipe de natation YMCA SPY

Musée

Musée présidentiel Abraham Lincoln

212 N. Sixième rue, (217) 558-8844

Finalistes : Dana-Thomas House, Musée de l’État de l’Illinois, Kidzeum of Health and Science, Springfield & Central Illinois African American History Museum

Endroit pour acheter de l’art local

Foire d’art du vieux Capitole

Finalistes : Foire des beaux-arts d’Edwards Place, Wild Rose Artisans, B’s Creative Studio, SAA Collective, DIM Art House

Endroit où aller au centre-ville

Marché fermier du vieux Capitole

Finalistes : Obed et Isaac’s Microbrasserie & Eatery, Hoogland Center for the Arts, Café Moxo, The Wakery, Anvil & Forge Brewing and Distilling

Endroit pour voir une pièce de théâtre ou une comédie musicale à l’intérieur

Centre des Arts de Hoogland

420 S. Sixième rue, (217) 523-2787

Finalistes : Auditorium Sangamon, Théâtre Legacy, Théâtre Dominicain Hall, Lycée Sacré-Cœur-Griffin, Théâtre Studio UIS

Endroit pour voir une pièce de théâtre ou une comédie musicale en plein air

Le Muni

815 E. Lake Shore Drive, (217) 793-6864

Finalistes : Théâtre dans le parc – Site historique d’État de Lincoln’s New Salem, amphithéâtre Sherman Village Park, Union Square Park

Art public/murale

Peinture murale sur un restaurant de tacos

Par Spencer Stokes

https://www.instagram.com/marsho217/?hl=fr

710 S. Grand Avenue E.

Finalistes : Bâtiment Penny Lane, Art Alley, les trolls de la SAA au Lincoln Memorial Garden, la fresque murale de fleurs Wild Rose de la SAA, le bâtiment CAP 1908



Spencer Stokes Midwest Graffiti et autres

Personnalité et station radio

Jim Leach – WMAY

Finalistes : Dina Michaels – 101,9 WOLF, Bondsy – 99,7 The Mix, Bea Bonner NPR Illinois, Jeff Hall Weekends – 103,7 WDBR – John Spalding, 104,5 WFMB, Josh Roberts – 104,5 WFMB

Lieu touristique à Springfield sans rapport avec Abraham Lincoln

Maison Dana-Thomas

301, avenue E. Lawrence, (217) 782-6776

Finalistes : Foire de l’État de l’Illinois, Cozy Dog Drive In, Route 66 Motorheads Bar, Grill & Museum, Ace Sign Co. Sign Museum

Artiste visuel

1221 Photographie, Zach Adams

Finalistes : Alexandra Rossi, Elijah Miller, Mark Mangiaracina, Devin Larson, Severyn Beekman – Severyn Designs