Gagnants et faits saillants du 9 août

WWE NXT a livré un épisode bourré d’action pour les fans le 9 août. Avec NXT Heatwave prévu pour la semaine prochaine, de nombreuses stars de premier plan ont cherché à avoir un impact dans l’épisode d’hier soir. WWE NXT a présenté une action à indice d’octane élevé et beaucoup de drame alors que Santos Escobar et Tony D’Angelo se sont assis pour un accord final. Tous deux ont convenu d’un match Street Fight à Heatwave la semaine prochaine. Ils ont décidé que si Escobar perdait, il devrait quitter NXT. D’autre part, une victoire d’Escobar libérera Legado del Fantasma des griffes de la famille D’Angelo. Le spectacle avait une carte de match emballée qui comprenait une rencontre à succès entre Pretty Deadly et Malik et Edris Enofe.

Voici tous les faits saillants d’un épisode passionnant de WWE NXT 2.0.

Nikkita Lyons contre Kiana James

Nikkita Lyons a commencé à dominer la procédure dans les premières étapes du match lui-même. Kiana a tenté de revenir dans le match en verrouillant Nikkita dans une jambe. Kiana a même essayé d’épingler Nikkita, mais elle a repoussé l’attaque de Kiana avec un coup de pied tournant. Nikkita l’a finalement épinglée avec une chute de jambe fendue.

Match des rondes : Trick Williams (avec Carmelo Hayes) contre Wes Lee

Wes Lee et Trick Williams sont sortis avec des gants de boxe. Williams a réussi à décrocher des frappes dévastatrices sur Lee au début du match. Hayes a distrait le tablier et a traîné Lee à l’extérieur par les pieds avant que William ne décroche la première quille du match. Après un va-et-vient intense, Lee est revenu avec son gant de boxe et a porté un coup brutal sur le visage de Williams pour enregistrer une belle victoire.

Arianna Grace contre Thea Hail (avec Chase U)

Dès le début du match, Grace a abattu Hail très tôt et s’est cogné la tête sur le tapis avant de verrouiller un mouvement de soumission brutal au milieu du ring. Thea Hail a riposté vaillamment et a pris de l’élan dans le match. Cependant, elle n’a pas pu surmonter la taille imposante et la puissance brute d’Arianna Grace.

En fin de compte, Grace a réussi à exécuter le Wasteland pour remporter la victoire.

Roderick Strong contre .Apollo Crews

Apollo Crews a eu le contrôle du match dès le début en verrouillant un mouvement de soumission. Bientôt, une bataille de va-et-vient s’ensuivit. Au fur et à mesure que le match avançait, Roderick a laissé tomber Crews de la corde supérieure avant qu’Apollo n’exécute quelques suplex allemands. Apollo Crews a réussi à exécuter une variante chokeslam sur Roderick pour enregistrer une belle victoire.

Pretty Deadly contre Malik Blade et Edris Enofe

C’était la finale match de la nuit qui s’est avéré être une affaire chaotique. Après un va-et-vient intense, le concours s’est transformé en une rencontre exténuante.

Au fur et à mesure que le match avançait, l’un des Deadly a envoyé une chaise en acier sur le ring pour terminer le match. Cependant, Briggs et Jensen se sont impliqués et se sont débarrassés de l’arme. Au milieu de tout le chaos, Pretty Deadly a frappé le lait renversé sur Enofe pour remporter la victoire.

