Gagnants et faits saillants du 28 septembre

AEW Dynamite a diffusé un épisode bourré du Liacouras Center de Philadelphie. Avec une formidable carte de match, AEW s’est assuré qu’il n’y avait pas de baisse d’intensité après Dynamite Grand Chelem.

Jon Moxley et Chris Jericho ont scénarisé l’histoire de l’événement en remportant respectivement le championnat du monde AEW et le titre mondial Ring of Honor. Mais ils n’ont pas perdu de temps pour affronter des matchs de haut niveau mercredi soir dans le cadre d’un autre épisode à succès de Dynamite.

Alors que Moxley a verrouillé les cornes avec Juice Robinson de New Japan, Jericho a affronté Bandido. De plus, le dernier épisode de Dynamite avait également beaucoup de drame.

La Jericho Appreciation Society a lancé l’émission avec une célébration spéciale dans le ring pour reconnaître sa première victoire au championnat du monde Ring of Honor.

Voici les faits saillants de toute l’action de l’épisode du 28 septembre de l’émission phare d’AEW.

Bryan Danielson contre “Daddy Magic” Matt Ménard

Dès le début du match, les deux lutteurs ont tenté de dominer l’action. Mais c’est Ménard qui semblait contrôler le match. Menard a décroché un tas de coups de pied et de côtelettes vicieux sur Danielson pour prendre l’initiative. Mais le Dragon américain a riposté vaillamment. Au fur et à mesure que le match avançait, Danielson a montré sa force mentale. À la fin, Danielson a décroché le Busaiku Knee et a exécuté le Lebell Lock pour remporter la victoire.

Match éliminatoire du championnat : Jon Moxley contre Juice Robinson

Juice Robinson a claqué la tête de Jon Moxley dans le garde-corps avant même le début du match. Mais Robinson était bientôt sur la défensive alors que Moxley récupérait et déchargeait sur son adversaire. Le combat a rapidement évolué en une bataille brutale de va-et-vient. Moxley a finalement trouvé un moyen de triompher dans le match. Moxley a piétiné le visage de Robinson et a appliqué un brise-bras pour enregistrer une victoire de soumission.

Match de championnat féminin AEW: Toni Storm contre Serena Deeb

Serena Deeb s’est battue pour rester en lice dans ce combat. Mais Deeb a finalement été surclassé par Storm. Storm a terminé le match avec un piledriver d’avalanche dévastateur.

Ricky Starks contre Eli Isom

Ce fut l’un des matchs les moins impressionnants de la soirée. Ricky Starks a combattu l’ancien concurrent du Ring of Honor Eli Isom. C’était un combat déséquilibré car Starks a terminé son adversaire avec une lance, suivi du Rochambeau.

Championnat du monde Ring of Honor : Bandido contre Jericho

Ce combat entre Bandido et Jericho a été à la hauteur de sa facture et a captivé les fans avec une action à indice d’octane élevé. Bandido a impressionné les fans avec ses manœuvres. Il livre un suplex vertical retardé qui plaît à la foule et un hommage à Eddie Guerrero sous la forme d’une éclaboussure de grenouille parfaite.

Au fur et à mesure que le match avançait, Jericho a finalement retrouvé son mojo. Jericho a livré son mouvement de signature de tremplin et quelques instants plus tard, a appliqué les murs de Jericho. Mais Bandido a riposté avec un slam fallaway moonsault pour une quasi-chute qui a finalement rassemblé les fans derrière lui dans l’arène. Mais Jericho a en quelque sorte contré la décision de Bandido d’appliquer le Liontamer et d’enregistrer une victoire impressionnante.

