Gagnants et faits saillants du 27 septembre

Le dernier épisode de WWE NXT comportait une carte de match emballée qui avait des rencontres passionnantes. Le NXT de mardi soir a opposé Cameron Grimes à Joe Gacy. Les fans ont également apprécié le match alléchant du championnat nord-américain entre Wes Lee et Tony D’Angelo.

Josh Briggs et Brooks Jensen ont défié Gallus dans un formidable match Pub Rules. De plus, le segment impliquant Ilja Dragunov a généré beaucoup de battage médiatique parmi les fans. Dans l’émission, Ilja Dragunov a précisé qu’il voulait détrôner Bron Breakker. WWE NXT a certainement relevé la barre avec un épisode plein à craquer.

Voici tous les faits saillants de toute l’action d’un épisode à succès de WWE NXT 2.0 :

Mandy Rose contre Fallon Henley

Mandy Rose a commencé fort dans ce combat. Alors que Fallon Henley s’est battu vaillamment, elle a été surclassée par Mandy. Henley a échangé des frappes brutales avec Rose. Mais Henley a finalement été renversé et éliminé avec le baiser d’une rose.

Qualification du match en échelle : Wes Lee contre Tony D’Angelo (avec piles)

Dès le début du match, Lee a envoyé Tony D hors du ring. Au fur et à mesure que le match avançait, le concours s’est transformé en une bataille de va-et-vient. Cependant, Wes Lee a fait trébucher Tony D’Angelo, qui est tombé la tête la première dans le tendeur. L’impact a laissé le Don trop hébété pour continuer et le match a été arrêté par l’arbitre.

Sol Ruca contre Amari Miller

Sol Ruca faisait ses débuts mais montrait des nerfs d’acier. Sol Ruca a commencé fort contre Amari Miller et a obtenu une prise de soumission verrouillée dès le début. Mais Miller a fait marche arrière et a obtenu un gros coup pour une chute proche. Sol a tenté de s’en tirer avec un flip mais a été abandonné. À la fin, Ruca a frappé un autre gros dropkick avant d’obtenir une frappe de poirier et une jambe volante pour enregistrer une victoire impressionnante.

Cameron Grimes contre Joe Gacy

Ce fut l’un des matchs les moins impressionnants de la soirée. Les deux lutteurs ont échangé des frappes dévastatrices. Il y avait très peu de choix entre Grimes et Gacy. Cependant, Gacy a réussi à terminer le match grâce à une distraction de The Dyad. Gacy a exécuté le lariat à ressort dans le coin pour remporter la victoire.

Nikkita Lyons (avec Zoey Stark) contre Kayden Carter (avec Katana Chance)

Nikkita Lyons s’est retrouvée dépassée par la vitesse pure de Kayden Carter dès le début. Mais Lyons a riposté et a fait preuve d’un grand caractère. Lyons s’est connecté sur un coup de pied en rotation dans une chute à jambe fendue pour remporter la victoire contre Carter.

Ilja Dragunov contre Xyon Quinn

Xyon Quinn a tenté de dominer la procédure contre Ilja Dragunov. Mais le résilient Dragunov a riposté pour prendre l’initiative. Dragunov a décroché des suplex allemands avant que la foule ne commence à scander son nom. Le tsar a finalement planté Quinn avec un uppercut de porteur de ballon pour marquer la victoire.

Brutus Creed contre Damon Kemp

Ce combat n’était pas pour les timides. Damon Kemp avait le contrôle de son adversaire avec une prise de tête avant que Brutus Creed ne passe et ne jette le gros gars autour du ring. Mais les fans ont été déçus de la façon dont le match s’est terminé. Dans un anticlimax, Kemp a attaqué Brutus avec une chaise en acier, provoquant un DQ.

Règles du pub : Josh Briggs et Brooks Jensen contre Wolfgang et Mark Coffey de Gallus

Ce combat a été à la hauteur de sa facture et a captivé la foule. Tout au long de ce match, Gallus a tenté de prendre l’avantage sur Josh Briggs et Brooks Jensen, mais les country boys ont fait preuve d’une grande force mentale. Ils ont isolé Mark Coffey dans une poubelle et l’ont frappé avec un High-Low pour enregistrer une victoire mémorable.

