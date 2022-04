Gagnants et faits saillants du 25 avril

Cody Rhodes, Ezekiel et RK-Bro contre Seth Rollins, Kevin Owens et The Usos était le match phare de l’épisode de RAW d’hier soir. Le match à huit joueurs a eu beaucoup d’action pour les fans.

L’émission a également célébré le 20e anniversaire de Randy Orton en tant que superstar de la WWE. Il y avait aussi un segment divertissant de ‘Miz TV’ où Theory a fait une apparition en tant qu’invité.

Voici tous les faits saillants de la Thompson – Boling Arena à Knoxville, Tennessee.

Randy Orton termine 20 ans à la WWE

Le segment d’ouverture visait à célébrer les deux décennies de Randy Orton à la WWE. Toute la formation était présente au bord du ring pour rendre hommage au lutteur emblématique. Matthew Riddle a diffusé un package vidéo mettant en évidence les 20 ans de carrière d’Orton à la WWE. Randy Orton a franchement réfléchi à son parcours jusqu’à présent et a également déclaré clairement qu’il n’avait pas l’intention d’aller n’importe où de si tôt.

Bianca Belair contre Sonya Deville pour le championnat féminin RAW

Bianca Belair a affronté Sonya Deville lors du premier combat de la soirée. C’était une rencontre à enjeux élevés car le championnat féminin RAW était en jeu. Belair a été dominant tout au long du match. En fin de compte, une malheureuse Deville a été disqualifiée après avoir attaqué Belair avec une chaise en acier.

Veer contre Sam Smothers

Veer Mahaan ressemblait à une force imparable dans le match. Sam a été brutalement battu lorsqu’il est devenu clair qu’il n’était pas à la hauteur de Veer. Après avoir verrouillé Sam dans l’embrayage cervical, Veer a remporté une victoire facile.

Omos contre Bobby Lashley (bras de fer)

L’ancien champion de la WWE a affronté Omos dans ce match de bras de fer. Lashley a battu Omos dans le match. Un Omos frustré a attaqué Lashley après le match et l’a envoyé tête la première dans la table de bras de fer.

Reggie et Dana Brooke contre Tamina et Akira Tozawa

Akira Tozawa et Tamina ont affronté Reggie et Dana Brooke dans un match par équipe mixte. Tozawa a frappé un senton de la corde supérieure sur Reggie pour enregistrer la victoire de son équipe.

Finn Balor contre Damian Priest

Après un va-et-vient brutal, Priest a exécuté avec succès un chokeslam aux effets dévastateurs. Priest a ensuite terminé le match avec un STO inversé modifié.

Le Miz contre Mustafa Ali

Avant le match entre Mustafa Ali et The Miz, Theory est apparu en tant qu’invité sur Miz TV. Mustafa Ali est sorti et a commencé à se quereller avec les deux. Par conséquent, Theory a envoyé un texto à Vince McMahon et lui a demandé de réserver un match entre Ali et The Miz. Dans le match, The Miz a gaspillé les premiers gains qu’il avait réalisés et a perdu le choc contre Ali.

Cody Rhodes, Ezekiel et RK-Bro contre Seth Rollins, Kevin Owens et The Usos

C’était l’événement marquant de la soirée et la foule s’est vraiment investie dans le match à succès. Dès que les huit hommes furent sur le ring, une énorme bagarre éclata avant même que la cloche ne sonne. Dans le match, Kevin Owens a réussi à porter des coups vigoureux à Rhodes. Rollins a également réussi à frapper Jedusor avec une flèche Falcon inversée. Mais au final Cody Rhodes, Ezekiel & RK-Bro ont réussi à prendre le dessus sur Seth Rollins, Kevin Owens & The Usos.

