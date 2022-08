Gagnants et faits saillants du 12 août

Le dernier épisode de Smackdown a eu une action mordante avec des apparitions surprises d’une bande de superstars qui ont ajouté à l’excitation de la série.

Voici les faits saillants et les résultats de l’épisode bourré d’action de WWE Smackdown :

Tournoi de championnat par équipe : Raquel Rodriguez et Aliyah contre Xia Li et Shotzi

Dans le match, qui faisait partie du tournoi de championnat par équipe, la paire de Xia Li et Shotzi a pris un bon départ en dominant les premières minutes du combat. Mais, une balise chaude d’Aliyah à Raquel a renversé le combat alors que Rodriguez a déclenché un retour.

Rodriguez et Aliyah ont remporté la victoire alors que ce dernier a livré une lance à Shotzi et le premier a connecté une bombe Tejada sur Xia Li pour remporter la victoire.

A LIRE AUSSI | En images : WWE Smackdown, 12 août

Les Viking Raiders attaquent Kofi Kingston

La querelle entre Kofi Kingston et co. et les Viking Riders ont pris de la chaleur tard et la dernière attaque malavisée de Kingston contre Erik et Ivar s’est avérée coûteuse pour lui.

Kofi a commencé un combat qu’il n’a pas pu terminer car les Viking Raiders l’ont maîtrisé.

Hit Row contre Brandon Scott et Trevor Irving

Les rapports NXT ont fourni à l’épisode une certaine énergie alors qu’ils produisaient certains de leurs mouvements à indice d’octane élevé pour se faire battre par Brandon Scott et Trevor Irving.

L’ajout d’un duo de haute performance à la liste apparemment courte de la catégorie par équipe semble être une bonne décision pour la marque bleue.

Signature du contrat de match du WWE Women’s Championship : Shayna Blazer et Liv Morgan

Rhonda Rousey a fait une brève apparition avant la signature du contrat pour le match entre Liv Morgan et Shayna Blazer avant d’être introduite sur la rampe par le personnel de sécurité.

Les choses se sont réchauffées après que Balzer ait mis le stylo sur papier alors qu’une bagarre a éclaté et que Liv Morgan a échappé à quelques attaques avant de mettre Blazer à travers une table.

Drew McIntyre et Madcap Moss contre les Usos

Une impasse dans les coulisses a conduit The Uso à appeler Drew McIntyre. Madcap Moss s’est joint à l’Écossais pour égaliser les chiffres.

Les champions par équipe ont pris un excellent départ, mais le hot tag de McIntyre sur Moss a déplacé le courant en direction du Britannique. Sami Zayn est intervenu pour perturber le flux de McIntyre, mais l’Écossais a livré un Claymore à Jimmy Uso et a remporté la victoire.

Championnats intercontinentaux : Gunther contre Shinsuke Nakamura

Une rencontre physique âprement disputée entre le champion intercontinental Gunther et le challenger Nakamura a été à la hauteur de la facture alors que les deux superstars se sont déchirées et se sont infligées une immense douleur afin de s’imposer.

Nakamura était un régal à regarder avec ses mouvements esthétiques et ses attaques, mais finalement, la force brute de Gunther s’est avérée trop importante pour l’artiste alors qu’il frappait une bombe puissante pour remporter la victoire par chute.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici