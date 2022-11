Gagnants et faits saillants de WWE NXT de l’épisode du 1er novembre

Le spectacle du 1er novembre de la WWE NXT devait être une affaire passionnante car les deux grands champions devaient figurer dans l’événement.

L’accent était mis sur la superstar R Truth qui était en action contre Grayson Waller. Odyssey Jones, quant à elle, a fait un retour très attendu après une longue mise à pied pour cause de blessure.

Carmelo Hayes intervient soudainement

Les champions en titre de l’équipe NXT, Pretty Deadly, s’attendaient à un défi difficile après que Bron Breakker et Wes Lee aient décidé d’apparaître sur la scène et de proposer un match. Les champions NXT et le champion nord-américain ont défié Pretty Deadly de participer au match du championnat NXT Tag Team. Le segment inaugural de l’émission a finalement produit un match de championnat après que Carmelo Hayes est apparu soudainement sur le ring et a jeté Lee de la corde supérieure.

R Truth contre Grayson Waller

R Truth a été gravement blessé lors de son combat NXT contre Grayson Waller. Le match a dû être brusquement arrêté après que le joueur de 50 ans a fait une terrible chute sur le genou. Cependant, Waller n’était pas d’humeur à s’arrêter et le lutteur australien a poursuivi son assaut. Waller est finalement sorti victorieux en raison d’un arrêt de l’arbitre.

Kiana James contre Thea Hail

Thea Hail semblait légèrement anxieuse avant le combat NXT et son état mental a joué un grand rôle dans le match. Kiana James a finalement remporté le match par tombé.

Odyssey Jones contre Javier Bernal

Odyssey Jones a scénarisé un retour sur le ring le 1er novembre. Jones a été hors de combat pendant près d’un an après avoir subi une grave blessure au genou. Le lutteur américain de 28 ans n’aurait pas pu rêver d’un meilleur retour après avoir réussi une manœuvre de finition pour prendre le meilleur sur Javier Bernal.

Alba Fire affronte Mandy Rose

Mandy Rose a participé à l’émission du 1er novembre pour célébrer sa victoire au championnat féminin NXT. Cependant, la célébration de Rose ne s’est pas avérée joyeuse après qu’Alba Fyre ait décidé d’intervenir et d’attaquer impitoyablement le champion.

Indi Hartwell contre Zoey Stark

Indi Hartwell était dans une forme sublime tout au long de son match contre Zoey Stark. Le lutteur australien n’a pas eu trop de mal à surpasser Stark.

Cora Jade contre Valentina Feroz

Valentina Feroz a offert un combat solide lors de son match contre Cora Jade mais cela n’a pas suffi à éviter une défaite. Jade a décroché un DDT venimeux pour assurer une victoire sur Feroz.



Pretty Deadly vs Bron Breakker et Wes Lee

Elton Prince et Kit Wilson ont eu raison de Bron Breakker et Wes Lee pour défendre avec succès leur titre NXT Tag Team.

