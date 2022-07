Gagnants et faits saillants de l’épisode du 20 juillet 2022

AEW a captivé les fans avec un formidable épisode de la semaine 2 d’une édition spéciale Fyter Fest de Dynamite. Le dernier épisode d’AEW Dynamite a eu beaucoup de drame et d’action à indice d’octane élevé. Le Dynamite présentait une carte de match palpitante qui comprenait un blockbuster “Barbed Wire Everywhere Death Match” entre Eddie Kingston et Chris Jericho. Le match par équipe féminin avec Jade Cargill a également été très médiatisé par AEW. Les fans ont apprécié le retour à l’action de Christian Cage dans un match formidable contre Varsity Blonds.

Voici les faits saillants de toute l’action de l’épisode du 20 juillet de l’émission phare d’AEW.

Darby Allin contre Brody King

Brody King a submergé Allin avec sa force brute et son physique imposant. King a exécuté deux sentinelles parfaites sur Allin pour le mettre sur le pied arrière. Allin a essayé de se battre vaillamment et d’organiser un retour en utilisant sa ceinture. Cependant, King a dominé l’action tout au long du combat. King a terminé le match avec une Gonzo Bomb pour gagner par tombé.

Jon Moxley et Wheeler Yuta contre les meilleurs amis

Les fans soutenaient fermement le Blackpool Combat Club à l’intérieur de l’arène. Dès le début du combat, Trent et Moxley ont commencé à échanger des coups brutaux. Après une intense bataille de va-et-vient, le Blackpool Combat Club a enregistré une victoire sur Best Friends. YUTA a remporté la victoire pour son équipe en épinglant Chuck.

Varsity Blonds contre Christian Cage et Luchasaurus

Christian Cage a fait un retour mémorable à AEW en remportant ce combat par équipe contre Varsity Blonds. Luchasaurus a fait la plupart du travail lourd en démolissant les Varsity Blonds avec des coups brutaux. Cependant, Cage a été marqué juste à temps pour marquer le tombé gagnant.

Championnat FTW : Cole Karter contre “Absolute” Ricky Starks

Starks a d’abord dominé l’action. Au fur et à mesure que le match avançait, Karter a tenté de riposter et Starks a dû éviter une éclaboussure de 450. À la fin, Starks a surclassé Karter et a terminé le match en frappant une lance.

Action par équipe féminine : Jade Cargill et Kiera Hogan avec Stokely Hathaway contre Athena et Willow Nightingale

Stokely Hathaway a accompagné la championne TBS Jade Cargill et Kiera Hogan pour ce combat très attendu contre Athena et Willow Nightingale. Le match passionnant a vu Athena frapper Cargill avec des doubles genoux. Athéna a même exécuté une bombe électrique dévastatrice sur Hogan. Après un combat extrêmement divertissant, Cargill a réussi à épingler Nightingale avec Jaded pour enregistrer une victoire impressionnante pour son équipe.

Barbed Wire Everywhere Death Match: Eddie Kingston contre Chris Jericho

L’événement principal de la soirée mettait en vedette Eddie Kingston affrontant Chris Jericho dans un “Barbed Wire Everywhere Death Match”. Jericho a inexplicablement remporté le match. Le match a été à la hauteur de ses attentes alors que Jericho et Kingston ont offert un spectacle formidable aux fans. Après un va-et-vient passionnant, Jericho a frappé l’effet Judas avec son bras enveloppé de fil de fer barbelé pour enregistrer une victoire impressionnante.

