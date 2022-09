Gagnants et faits saillants de l’épisode du 2 septembre de la marque bleue

La WWE a diffusé un épisode bourré d’action de SmackDown pour préparer le terrain pour son très attendu Clash at the Castle à Cardiff, au Pays de Galles. Tout au long de la nuit, des intrigues ont été avancées, spécifiques au prochain événement à la carte.

Le spectacle a eu lieu dans le contexte des célébrations pour marquer le règne du chef tribal. Tout au long de l’émission, plusieurs packages vidéo astucieux ont été diffusés, soulignant le fait que Roman Reigns est le champion universel des deux dernières années. Dans le dernier segment, Drew McIntyre a ruiné les célébrations de Roman Reigns et s’est annoncé comme le challenger le plus en vue de The Tribal Chief.

Cela a augmenté les enjeux du match à succès entre Reigns et McIntyre le 3 septembre. De plus, SmackDown a présenté une carte de match emballée qui comprenait de grands combats.

Voici les faits saillants de toute l’action de la Little Caesars Arena de Detroit.

The Vikings Raiders vs The New Day – Match Viking Rules

Les Vikings ont bien commencé le match alors qu’ils cherchaient à dominer dès le début. Mais New Day a réussi à envoyer les Vikings hors du ring. Après une bagarre intense, les Vikings ont frappé Woods avec une bombe électrique à double équipe et ont terminé le match.

Karrion Kross contre Drew Gulak

Ce fut probablement le match le plus déséquilibré de la nuit alors que Karrion Kross a démoli Drew Gulak avec sa puissance brute. Gulak n’a jamais semblé menaçant et Kross l’a sorti de sa misère assez rapidement. Kross a exécuté la veste Kross avant de remporter la victoire par soumission.

Hit Row vs modèles masculins maximum

Ce combat comportait une intense bataille de va-et-vient. En fin de compte, Top Dolla a été tagué qui a terminé le match de manière impressionnante. Top Dolla a mis en place un double dropkick et a enregistré une belle victoire pour son équipe.

Happy Corbin contre Shinsuke Nakamura

Le combat a eu lieu après que Happy Corbin a lancé un défi ouvert. Nakamura a relevé son défi. Corbin a bien commencé le match mais a été envoyé dans le coin avec quelques coups de pied de Nakamura. Au fur et à mesure que le match avançait, le lutteur japonais l’a presque terminé avec un Kinshasa, mais Corbin a réussi à s’échapper. Corbin n’a pas pu éviter l’inévitable car Nakamura a réussi à exécuter le Kinshasa et à remporter la victoire par tombé.

Butch contre Ludwig Kaiser

Ce match comportait une action brutale qui n’était pas pour les timides. Dans les premières étapes du match, Butch a frappé un énorme uppercut plongeant depuis la corde supérieure. Il a ensuite tordu les doigts de Kaiser d’une manière froide. Kaiser a essayé de riposter mais a été tout simplement surclassé. Butch a finalement atteint le Bitter End et a remporté la victoire par tombé.

Drew McIntyre gâche la célébration de Roman Reigns

Le dernier segment de l’émission a présenté une action à indice d’octane élevé. Sami Zayn et The Usos étaient sur le ring pour célébrer le règne de The Tribal Chief. Reigns est arrivé à l’arène dans un SUV et est sorti du véhicule. Cependant, il a été immédiatement touché par un Claymore dévastateur de Drew McIntyre. Par la suite, McIntyre a pris d’assaut le ring et a éliminé Sami Zayn et The Usos. Avant l’événement Clash at the Castle, c’était la manière de McIntyre d’envoyer un message à Roman Reigns.

