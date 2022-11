Gagnants et faits saillants de l’épisode du 2 novembre

AEW Dynamite a diffusé un épisode très captivant le 2 novembre. All Elite Wrestling a jeté les bases de son événement spécial à la carte, Full Gear, mercredi.

Les fans ont apprécié la dernière apparition sur le ring du champion du monde Jon Moxley alors qu’il affrontait Lee Moriarty de The Firm. L’émission a également eu une formidable bataille à trois pour le championnat AEW All-Atlantic et un match à succès pour le championnat du monde de télévision ROH entre Samoa Joe et Brian Cage.

Le dernier épisode d’AEW Dynamite n’était pas à court de drame car il avait même une interview avec Saraya et le Dr Britt Baker DMD.

Voici les faits saillants de toute l’action du dernier épisode de l’émission phare d’AEW.

Darby Allin contre Jay Lethal

Darby Allin et Jay Lethal ont commencé à se battre avant même que la cloche ne sonne. Lethal, qui a été habilement soutenu par Sonjay Dutt et Satnam Singh, a dominé la procédure. Allin a tenté de riposter et a même réussi à frapper un Coffin Splash dans le coin. Lethal était très clinique et surclassait tout simplement Allin. Jay Lethal a finalement remporté la victoire lorsqu’il a frappé l’injection mortelle.

Match éliminatoire du championnat du monde AEW: Jon Moxley contre Lee Moriarty

Lee Moriarty a contrôlé l’action pendant une bonne partie du match, mais le résilient Moxley a résisté à la tempête. Moxley a résisté à son adversaire motivé par la force brute. Moriarty a même réussi à frapper un suplex allemand, mais Jon Moxley s’est relevé rapidement.

L’action s’est rapidement propagée à l’extérieur, avec Moriarty et Moxley engagés dans un va-et-vient brutal. Lorsque Moxley a tenté de faire une chute via un roll-up, Moriarty lui a donné un coup de pied au visage. Moxley s’est avéré trop fort pour Moriarty car il a finalement enregistré une victoire par soumission en employant le Juji Gatame.

Match de championnat du monde ROH : Chris Jericho contre Colt Cabana

Il y avait une grande excitation lorsque Colt Cabana a été révélé comme l’adversaire mystérieux de Chris Jericho. Cabana s’est très bien battu et semblait vouloir enregistrer une victoire bouleversée. Il a même obtenu un compte de deux après avoir inversé l’attaque de Jericho alors que ce dernier se déplaçait vers la zone du ring pour ralentir l’élan de Cabana.

Jericho a été aidé par Jake Hager dans une large mesure. Vers la fin du match, Hager a arrêté la tentative de chute de Colt Cabana. Cabana a ensuite déplacé son attention vers Hager et Daniel Garcia. Bien que Cabana ait réussi à les éliminer tous les deux, il n’a pas pu empêcher Jericho de marquer la victoire. Jericho a livré le Codebreaker et a conservé le titre de manière impressionnante.

Match de championnat AEW All-Atlantic: Orange Cassidy contre Luchasaurus contre Rey Fenix

Ce combat était une affaire exténuante qui comportait une action au bord du siège et n’était pas pour les timides. Orange Cassidy et Rey Fenix ​​​​ont attaqué Luchasuarus pour lancer la procédure. Lorsque Luchasuarus a riposté, le duo l’a sorti avec des doubles dropkicks.

Luchasaurus a riposté et a décroché des frappes dévastatrices. Le match est devenu brutal lorsque Luchasaurus a poussé Cassidy sur les marches en acier et a éliminé Fenix ​​​​avec un chokeslam sur une table au bord du ring. Cependant, Luchasaurus a perdu lorsque Jack Perry a fait une apparition. À la fin, Cassidy a combattu Fenix, qu’il a égalisé avec l’Orange Punch pour enregistrer la victoire finale.

Match de championnat TBS : Jade Cargill contre Marina Shafir

Ce fut l’un des combats les moins impressionnants de la soirée alors que Jade Cargill a remporté une victoire facile sur Marina Shafir. Cargill a terminé le match de manière impressionnante en décrochant le Jaded pour remporter la victoire finale.

Championnat de télévision ROH : Samoa Joe contre Brian Cage

C’était un grand combat car il a captivé les fans avec une action fascinante. La bataille à succès entre Samoa Joe et The Embassy s’est poursuivie lors de l’événement principal de la soirée alors que le champion de ROH Television affrontait «The Machine» Brian Cage. Le combat était très physique et a vu Cage décrocher des frappes dévastatrices sur Joe. Cependant, Joe a fait preuve d’un caractère formidable pour repousser les attaques et remporter la victoire par soumission via un Coquina Clutch.

