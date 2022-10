Gagnants et faits saillants de l’épisode du 12 octobre

AEW Dynamite a diffusé un épisode captivant le 12 octobre. All Elite Wrestling s’est aventuré au nord de la frontière à Toronto pour un épisode de Dynamite pour la première fois. L’épisode très médiatisé a été à la hauteur de sa facturation et a présenté une action à indice d’octane élevé. Le dernier épisode de Dynamite comportait une formidable carte de match qui comprenait un match de championnat All-Atlantic à succès entre Orange Cassidy et Pac.

Les fans ont également apprécié une troisième rencontre épique entre Bryan Danielson et le champion du monde Ring of Honor Chris Jericho. Voici les faits saillants de toute l’action du dernier épisode de l’émission phare d’AEW.

‘Jungle Boy’ Jack Perry contre Luchasaurus

Dans les premières minutes du match, Luchasaurus a envoyé Perry dans le garde-corps pour obtenir un avantage. Après avoir survécu à l’assaut de Luchasaurus, Jungle Boy a riposté et a écrasé Luchasaurus à travers une table avec une bombe électrique au coucher du soleil. Par conséquent, Christian Cage est descendu du commentaire pour faire une distraction, qui a joué en faveur de Luchasaurus, conduisant à un double compte. Jungle Boy a résisté aux attaques continues de Luchasaurus et a réussi à frapper une bombe Crucifix pour un compte de deux. Luchasaurus a finalement remporté la victoire en décrochant un chokeslam du haut et un Burning Hammer.

Wardlow et Samoa Joe contre l’usine

Ce fut l’un des combats les moins impressionnants de la soirée. War-Joe a remporté une victoire facile en surclassant l’usine. Le match s’est terminé lorsque Wardlow est allé à la corde supérieure et a appliqué un senton sur Nick Comoroto. Joe a ensuite appliqué le Coquina Clutch pour remporter la victoire.

Billy Gunn contre Swerve Strickland

Le combat a évolué en un concours de va-et-vient alors que les deux lutteurs tentaient de prendre l’avantage sur l’autre. Au fur et à mesure que le match progressait, Strickland est devenu le lutteur dominant. En fin de compte, Strickland a réussi à enrouler son adversaire et à s’accrocher à la corde du bas pour remporter la victoire.

Match de championnat du monde ROH : Bryan Danielson contre Chris Jericho

Ce combat était une affaire exténuante qui comportait une action au bord du siège. Le champion ROH Pure Daniel Garcia est intervenu dans le match à enjeux élevés et s’est rendu sur le ring et a semblé empêcher Jericho d’utiliser son championnat comme une arme. Mais les fans ont été stupéfaits quand il a écrasé Danielson avec le titre Pure, qui a permis à Lionheart de gagner.

Toni Storm et Hikaru Shida contre le Dr Britt Baker DMD et Jamie Hayter

Il y avait très peu de choix entre les deux équipes dans ce match passionnant pendant une longue période. C’était jusqu’à ce que Toni Storm arrive et déchaîne un barrage de frappes sur ses adversaires. Cela a changé le teint du match en faveur de Storm et Shida. À la fin, Baker et Shida ont échangé des roll-ups avant que Hikaru Shida ne remporte enfin le tombé.

Match de championnat All-Atlantic : Orange Cassidy vs Pac

Ce fut le meilleur combat de la soirée et a captivé les fans avec une action captivante. Pac et Orange Cassidy se disputent depuis longtemps. Donc, ce combat a été parfaitement organisé. Le combat n’était pas pour les timides car il comportait des mouvements brutaux. Pac a dominé les débats pendant une grande partie du match. Pac, l’oreille ensanglantée, a appliqué le Brutalizer deux fois. Mais Cassidy s’est échappé les deux fois. Plus tard, Pac a essayé d’utiliser le marteau à cloche, pour être arrêté par Danhausen et l’arbitre Bryce Remsburg. La distraction a permis à Cassidy de récupérer et de livrer un Orange Punch dévastateur. Cassidy a terminé le match à enjeux élevés par tombé avec un Orange Punch.

