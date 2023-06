Gagnants du week-end : une affaire tactique pourrait convenir au chaldéen d’Andrew Balding au palais de St James ! | Nouvelles de la course

Chez The Races, le spécialiste Declan Rix pense que les St. James ‘Palace Stakes pourraient se transformer en une affaire tactique et jouer entre les mains du Chaldéen d’Andrew Balding.

Le poulain formé par Andrew Balding a été vu pour la dernière fois en train de remporter les 2000 Guinées à Newmarket et sera monté par Frankie Dettori.

L’Italien à la retraite qui reprend la course, affronte à la fois le héros irlandais des 2000 Guinées Paddington et certains types non exposés, dont Cicero’s Gift dans le groupe un le jour de l’ouverture de Royal Ascot.

« Je ne serais pas surpris si Frankie obtenait un billet de faveur et pouvait le voir contrôler la course », a déclaré Rix à l’émission numérique Weekend Winners.

« Si vous revenez et regardez Paddington dans les 2000 Guinées irlandaises, il était très lent et s’il est lent sur le parcours rond à Ascot, je pouvais voir Chaldean se mettre en bonne position et obtenir la première manche sur Paddington.

« Je pensais que la forme était affranchie dans les 2000 Guinées par Hi Royal et dans une certaine mesure Galeron dans les 2000 Guinées irlandaises.

« C’est un cheval très sympathique, direct et des chevaux comme Cicero’s Gift et Mostabshir devront s’améliorer un peu pour atteindre le niveau de Chaldean et Paddington. »

Paddington court dans les St. James’s Palace Stakes





Sam Boswell de BetVictor regarde également le premier jour pour son banquier de Royal Ascot, optant pour un vainqueur du Triumph Hurdle formé par Willie Mullins de retour sur le plat.

Vauban a été placé dans les renouvellements anglais et irlandais du Champion Hurdle, terminant derrière Constitution Hill et State Man.

Mais maintenant prêt à avoir son premier départ sur le plat pour Willie Mullins, Boswell pense que ce voyage tirera le meilleur parti du joueur de cinq ans.

« Il est sans doute dans une division délicate sur les haies car je ne pense pas qu’il battra un jour Constitution Hill », a ajouté Boswell.

Jockey Paul Townend célèbre sur Vauban après avoir remporté le JCB Triumph Hurdle au cours de la quatrième journée du Festival de Cheltenham à l’hippodrome de Cheltenham. Date de la photo : vendredi 18 mars 2022.





« En passant par sa forme plate, il faut remonter quelques années à ses courses françaises où il a été vainqueur sur 1m3f et 1m4f donc ce petit peu plus loin devrait aider.

« Ce petit peu plus loin devrait l’aider et je ne serais pas trop déçu de voir des averses dimanche juste pour ameublir un peu le terrain.

« La Melbourne Cup est à l’ordre du jour du cheval depuis un certain temps et s’ils sont sérieux à ce sujet, il devra être assez proche ici.

« Ryan Moore est réservé pour rouler et nous savons à quel point lui et Willie Mullins sont efficaces lorsqu’ils font équipe.

« Pour tout ce qu’il est mieux connu pour ses vainqueurs de sauts, le record de Willie Mullins à Ascot est très impressionnant avec huit victoires et je soupçonne que ce chiffre atteindra le double d’ici trop longtemps. »