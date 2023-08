Gagnants du week-end : sélections de la Stewards’ Cup et meilleurs paris du dernier jour du Goodwood Festival et de Deauville | Nouvelles de la course

L’équipe des Weekend Winners est de retour avec un aperçu de la dernière journée du Qatar Goodwood Festival, en se concentrant sur une Coupe des Stewards typiquement ouverte.

Un peloton complet de 28 est prêt à s’affronter sur les six stades de la piste de Sussex, offrant de nombreuses opportunités pour un ou deux choix à sens unique.

Le domaine est dirigé par le roi et la reine King’s Lynn pour Andrew Balding, mais c’est Orazio de Charlie Hills qui domine les marchés des paris.

Chez The Races, l’expert Declan Rix…

« Il semble y avoir énormément de rythme moyen à élevé ici et je pense que c’est l’endroit où il faut être. Le favori Orazio est tiré au sort en six donc je me demande si cela pourrait être un bon favori à affronter.

« C’est Star du rhum, qui est dessiné en 16, pour moi. La question de savoir si nous voulons un sol mou est discutable, mais j’espère qu’il pourra se dessécher un peu à Goodwood.

« C’est un cheval très classe et cette forme derrière Shaquille dans la Coupe du Commonwealth commence à très bien fonctionner.

« Il est en forme sur le parcours et la distance après avoir gagné ici l’an dernier à l’âge de deux ans et il a une fiche de 25/1 ou plus, alors je vais tenter sa chance avec lui. »

Les meilleurs paris de Declan Rix… NAP – Klondike (2.50 – Deauville) Meilleur suivant – Luisa Casati (3,00 – Goodwood) Longshot – Sterling Knight (3.35 – Goodwood)

Sam Boswell de BetVictor…

« Si vous aimez le favori, je pense que vous devriez aussi aimer Bielsa pour Kevin Ryan. Ryan Moore est réservé pour rouler, ce qui est toujours un avantage.

« Les jeunes chevaux ont un bon dossier ici, donc il doit renverser cette tendance, mais je pense qu’il est parfaitement dessiné en 26.

« Il a perdu 1 livre lors de sa dernière course et il n’était qu’à une tête derrière Orazio à Wokingham, donc je ne comprends pas la disparité des prix.

« Il a besoin d’un record en carrière, mais à 14/1, je pense qu’il est un excellent jeu dans tous les sens. »

Le meilleur pari de Sam Boswell… NAP – Liberty Lane (5.20 – Goodwood) Meilleur suivant – Sweet William (2,25 – Goodwood) Longshot – Bielsa (3.35 – Goodwood)

Hôte Kate Tracey…

« Je suis ravi de celui qui a fait le tirage parce qu’il a donné Apollon un décrochage 27.

« Il est super constant, courant bien pour se placer sur les trois départs cette saison. Sa deuxième place à Wokingham était très bonne, battue d’une longueur par Saint Lawrence. »