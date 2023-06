Gagnants du week-end: restez simple avec Adayar à Ascot dans Prince of Wales’s Stakes, déclare Declan Rix | Nouvelles de la course

Aux courses, l’expert Declan Rix donne un pourboire à un ancien héros du Derby alors que l’équipe des gagnants du week-end jette un autre regard sur les marchés de Royal Ascot.

Le Prince of Wales’s Stakes est le long métrage du deuxième jour de Royal Ascot, remporté l’année dernière par State of Rest pour Joseph O’Brien et Shane Crosse.

Cette année, le renouveau s’annonce particulièrement chaud, avec le retour du Luxembourg, Bay Bridge et Desert Crown aux côtés de l’impressionnante gagnante d’Epsom Emily Upjohn.

Mais c’est le héros du Derby 2021 Adayar aux couleurs de Godolphin pour Charlie Appleby qui a attiré l’attention de Rix, qui pense que le rythme soutenu conviendra probablement au garçon de cinq ans.

« Je vais y aller avec Adayar », a déclaré Rix au Gagnants du week-end spectacle numérique. « Je pense que c’est une course dont le prix est élevé et difficile à obtenir en banque, donc je vais rester simple avec Adayar, le vainqueur du Derby de 2021.

« C’est un propre frère de Military Order et évidemment l’année dernière a été un peu un cauchemar pour lui.

« Nous ne l’avons vu qu’en septembre et compte tenu du cauchemar qu’il a fait, descendre d’une demi-longueur à Bay Bridge dans les Champion Stakes ne fait que montrer la capacité naturelle qu’il a.

Image:

Mojo Star, dans les couleurs violettes d’Amo Racing, poursuit le vainqueur du Derby à domicile Adayar





« Cette saison, il est sorti tôt et il a gagné. Il a battu Anmaat mais il aurait dû le battre dans les Gordon Richards Stakes étant donné qu’il recevait 5 livres de lui.

« C’était un bon retour et les deux choses que ce cheval veut pour moi sont un galop fort et un terrain rapide et il n’a probablement pas les deux depuis qu’il a remporté le King George en battant Mishriff il y a deux ans.

« Je pense que lorsque ce cheval aura un terrain rapide et un rythme soutenu – ce qui, espérons-le, sera accompagné d’un stimulateur cardiaque chez le Prince de Galles à Royal Ascot – il sera le cheval à battre. »