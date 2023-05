Gagnants du week-end : Modern Games est celui à battre dans les Lockinge Stakes à Newbury ! | Nouvelles de la course

L’expert de The Races, Declan Rix, insiste sur le fait que la star internationale de première année, Modern Games, est celle à battre dans un renouvellement à grande échelle des Lockinge Stakes à Newbury.

Le quatre ans formé par Charlie Appleby a connu une année 2022 exceptionnelle en matière de globe-trotter, remportant des courses de Groupe 1 en France, aux États-Unis et au Canada, y compris les 2000 Guinées françaises.

Et bien qu’il ait couru avec crédit au Royaume-Uni, il n’a pas encore goûté à la gloire au plus haut niveau à domicile, mais samedi pourrait bien être sa meilleure chance à Newbury sans une superstar en opposition comme le vainqueur de 2022. Baaïd.

Mon Prospéro, Laurier et Mutasaabeq fourniront tous un test décent, mais Rix a fait valoir que le concurrent de Godolphin pourrait remporter un premier grade britannique ce week-end.

Image:

Modern Games termine bien loin du reste du peloton dans le Woodbine Mile





« Je pense que Modern Games est fait pour moi », a déclaré Rix au Émission numérique des gagnants du week-end. « C’est un cheval vraiment sympathique et il a fait un CV incroyable l’année dernière.

« Il a remporté les Guinées françaises, le Woodbine Mile, le Breeders’ Cup Mile et a terminé deuxième derrière Baaeed dans les Sussex Stakes.

« Il a eu une très bonne année. C’était un peu décevant qu’il ait été battu la dernière fois dans le Makers Mark Mile à Keeneland, mais il m’a juste semblé très rouillé.

« Une fois que William Buick l’a redressé dans la ligne droite, il est vraiment rentré tard et le temps pourrait dire qu’il a été battu par un très bon cheval.

« C’est juste un cheval sympathique, honnête et direct avec une bonne constitution. 11/4 ou 3/1 est certainement aussi bas que je le voudrais, mais le terrain vient vraiment pour lui.

« Il aime vraiment entendre ses sabots claquer. Laurel est de Kingman et elle est assez basse pour qu’elle ait besoin d’un peu de jus. [in the ground].

« Mon Prospero gère toutes sortes de terrains, mais il pourrait vouloir de la pluie pour en faire un test d’endurance.

Image:

Mutasaabeq et Jim Crowley gagnent à Newmarket





« Je ne vois pas beaucoup de rythme. Mutasaabeq et Chindit iront de l’avant mais je pense qu’ils vont s’asseoir et sprinter donc ce sera un renouvellement tactique.

« Modern Games est tactiquement polyvalent et polyvalent au sol, donc je pense que c’est lui qu’il faut battre. 3/1 est le plus bas que j’irais mais c’est lui qu’il faut battre et les conditions lui conviennent. »