Kate Tracey opte pour une seconde au Cheltenham Festival qui pourrait faire mieux sur la piste sur la carte Showcase de samedi.

La course d’ouverture prévue samedi s’annonce passionnante, avec de nombreux poursuivants expérimentés et des jeunes élégants s’affrontant pour un pot de plus de 60 000 £.

Haddex Des Obeaux s’annonce particulièrement progressiste pour l’équipe de Gary Moore, après avoir remporté deux belles courses en fin de saison dernière.

Mais Kate Tracey, spécialiste des Weekend Winners, s’oppose au grand favori, optant plutôt pour un prix à deux chiffres à Notlongtillmay pour le chantier Laura Morgan, après avoir terminé deuxième du Turners’ Novices’ Chase au Cheltenham Festival derrière Stage Star.

“J’étais vraiment intéressé par Haddex Des Obeaux mais j’ai essayé de détourner le regard de lui et finalement, l’autre angle de classe dans la course pour moi, s’il devait venir ici, c’est Notlongtillmay”, a déclaré Tracey à l’émission numérique Weekend Winners.

“Il est équipé d’Adam Wedge à bord, donc l’intention est là de s’enfuir. Laura Morgan [trainer] a déclaré que la course de Cheltenham semble plus facile, même si les pistes plates conviennent mieux.

Image:

Stage Star et Harry Cobden sautent en dernier dans la course des Turners’ Novices à Cheltenham – Notlongtillmay a terminé deuxième





“J’ai jeté un coup d’œil aux tendances récentes de la course et vous voulez un cheval qui a participé à une course de classe 1 la dernière fois, mais il s’agit d’une réapparition et d’un animal plus jeune.

“La dernière fois que nous l’avons vu, il a couru une course formidable. Il avait probablement un biais de position dans les Turners, mais même si ce n’était peut-être pas un grand renouvellement, il a quand même couru une grosse course pour terminer deuxième.

“Avant cela, il était trois sur trois aux obstacles pour Laura Morgan et j’espère qu’il se fera remarquer avant de passer à des choses plus grandes et meilleures.”