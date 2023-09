Gagnants du week-end : Declan Rix souhaite affronter Shaquille en Haydock Sprint Cup ! | Nouvelles des courses

Chez The Races, l’expert Declan Rix pense que Shaquille, le favori de la Coupe Sprint, mérite d’être opposé dans le Haydock Group One de samedi.

Le sprinter vedette a ajouté une victoire en Coupe de juillet à son précédent succès en Coupe du Commonwealth à Royal Ascot et vise désormais un triplé dans le Groupe 1 pour l’équipe Julie Camacho.

Cela n’a pas été sans drame cependant, après avoir perdu les stands lors des deux courses avant de se diriger vers le front à Newmarket.

C’était suffisant pour que Rix affronte le favori avec un autre vainqueur de Royal Ascot en Saint-Laurent.

« Je pense que Shaquille est évidemment le gagnant le plus probable », a déclaré Rix à l’émission numérique Weekend Winners. « Dieu merci, il court parce que s’il n’était pas là, ce serait une très mauvaise reprise de la course.

« Vous voulez l’embaucher à ce prix. Il y a le truc avec les stands et James Doyle est censé être allé dans la cour de Julie Camacho et ils ont travaillé dur et ils pensent avoir la clé de lui.

« Mais à 5/6, voulez-vous vraiment investir à ce prix-là ?

Image:

Saint Lawrence remporte le Wokingham Handicap à Royal Ascot





« L’autre chose est que la vitesse est moyenne à élevée avec Regional, The Antarctic et Swingalong qui, je pense, sont les chevaux de vitesse.

« Shaquille est tiré au sort en cinq et je voulais un cheval qui soit attiré autour de la vitesse et qui aurait une configuration idéale et le cheval sur lequel je suis descendu était Saint Lawrence, le vainqueur de Wokingham.

« Le cheval s’est retourné depuis qu’il a quitté le chantier Roger Varian et l’équipe d’Archie Watson a fait un travail brillant avec lui.

« Il était impressionnant lorsqu’il était lent, mais Hollie Doyle avait tellement de chevaux sous elle et, de loin, elle avait l’air très confiante.

« Il a bien couru [in the Prix Maurice de Gheest] et ça ne s’est pas bien passé ce jour-là, Hollie devant faire le tour des maisons.

« Il est juste un joueur dans chaque sens dans une course qui pourrait bien se dérouler pour lui tactiquement, surtout si le favori rate les portes et que la course se déroule loin de lui. »