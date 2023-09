Gagnants du week-end : Bay Bridge n’est pas loin dans l’Arc du mois prochain, selon Declan Rix ! | Nouvelles des courses

Aux Races, l’expert Declan Rix s’attaque à un enfant de cinq ans formé par Sir Michael Stoute qui pourrait s’aligner dans le Prix de l’Arc de Triomphe le mois prochain.

La star de trois ans, Ace Impact, est actuellement en tête du marché à 7/2 après le succès du Derby français, avec Hukum et Westover également en tête des paris.

Mais avec une course très ouverte à ce stade, Rix a visé Bay Bridge, qui a intensifié son voyage avec la victoire lors des September Stakes à Kempton la dernière fois.

Image:

Le Luxembourg résiste à Bay Bridge et remporte la Tattersalls Gold Cup





Et avec cette endurance désormais garantie ainsi que la vitesse du Groupe 1 sur 1 000 mètres, il pourrait réussir à un prix élevé.

« Il a déjà remporté un Champion Stakes et ils vont essayer de gagner un Arc maintenant », a déclaré Rix à l’émission numérique Weekend Winners.

« À l’âge de cinq ans, c’est un cheval plus grand et plus fort et il rencontre rarement ses conditions. Je pense qu’il a besoin d’une véritable cession de terrain pour montrer son meilleur potentiel.

« La dernière fois sur une surface plus douce à Kempton sur 12 stades tous temps, j’ai trouvé qu’il était brillant.

« Candleford est un bon et solide étalon et a été en bon état récemment et il l’a battu durement, montrant qu’il a bien tenu le voyage dans un temps décent.

« Il est de New Bay qui a été placé dans un Arc il était une fois et bien que sa mère était une sprinteuse sur 1 400 mètres, si vous remontez plus loin dans le pedigree, il s’agit d’une solide lignée de demi-fond Aga Khan.

« Il n’a pas été exposé pendant tout le voyage. Finalement, il a obtenu quelques coupures dans le sol et a pu montrer le meilleur de lui-même.

« Il n’y a pas beaucoup de rythme cette année et si nous avions une course tactique de l’Arc et qu’il siégerait dans les trois ou quatre premiers, vous espérez que ce rythme sur dix stades le verra défier. »