Gagnants du Festival de Cannes 2024 : liste complète

Il y a bien longtemps (45 ans pour être précis), Francis Ford Coppola remportait la Palme d’or pour « Apocalypse Now ». Aujourd’hui, le réalisateur de « Mégalopole » s’apprête à nouveau à monter sur scène au Festival de Cannes, cette fois pour remettre une Palme d’or d’honneur à son ami George Lucas.

Animée par la star de « Call My Agent » Camille Cottin, la remise des prix de la compétition du Festival de Cannes 2024 est en cours. Les présentateurs ont immédiatement commencé à faire des déclarations politiques, lorsque la présidente du jury des courts métrages et l’actrice belge Lubna Azabal ont appelé à la libération de tous les otages de Gaza.

La Caméra d’Or du meilleur premier long métrage est revenue à « Armand » de Halfdan Ullman Tondel, tandis qu’une mention spéciale (hors norme) est revenue à la sélection de la Quinzaine des réalisateurs « Mongrel », co-réalisé par Chiang Wei Liang et You Qiao Yin.

La présidente du jury, Greta Gerwig, a présidé un jury composé du réalisateur espagnol Juan Antonio Bayona, de l’acteur et scénariste turc Ebru Ceylan, de l’acteur italien Pierfrancesco Favino, de l’actrice américaine Lily Gladstone, du réalisateur japonais Hirokazu Kore-eda, de l’acteur et réalisateur libanais Nadine Labaki et des stars françaises Eva. Vert et Omar Sy.

La liste complète des prix annoncés jusqu’à présent :

CONCOURS

AUTRES PRIX

Caméra d’Or : « Armand », Halfdan Ullman Tondel

Mention spéciale Caméra d’Or : « Mongrel », Chiang Wei Liang, You Qiao Yin

Palme d’Or du court métrage : « L’homme qui ne pouvait pas rester silencieux », Nebojša Slijepčević

Mention spéciale court métrage : « Mauvais pour un moment », Daniel Soares

Prix ​​du documentaire Golden Eye : « Ernest Cole : Objets perdus et retrouvés » et « Au bord du rêve »

Palmier queer : « Trois kilomètres jusqu’au bout du monde »

Chien Palme : Kodi, « chien de palmier »

Prix ​​FIPRESCI (Concours) : « La graine de la figue sacrée », Mohammad Rasoulof

Prix ​​FIPRESCI (Un Certain Regard) : « L’histoire de Souleymane », Boris Lojkine

Prix ​​FIPRESCI (Sections Parallèles) : « Désert de Namibie », Yoko Yamanaka

UN CERTAIN REGARD

Prix ​​Un Certain Regard : « Chien noir », Guan Hu

Prix ​​du Jury : « L’histoire de Souleymane », Boris Lojkine

Prix ​​du meilleur réalisateur : (ex aequo) « Les Damnés », Roberto Minervini ; « Devenir une pintade », Rungano Nyoni

Prix ​​​​de performance : « Les Sans-éhonté », Anasuya Sengupta ; « L’histoire de Souleymane », Abou Sangaré

Prix ​​Jeunesse : « Sainte vache ! (Vingt Dieux) », Louise Courvoisier

Mention spéciale: « Norah », Tawfik Alzaidi

Quinzaine des réalisateurs

Label Europa Cinémas : « L’inverse », Jonás Trueba

Prix ​​de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques : « Ma vie », Sophie Fillières

Prix ​​du public : « Langage universel », Matthew Rankin

SEMAINE DE LA CRITIQUE

Grand Prix: « Simon de la Montagne », Federico Luis

Prix ​​French Touch : «Palais du Soleil Bleu», Constance Tsang

Prix ​​de la Fondation GAN pour la distribution : Jour2Fête, « Julie se tait »

Prix ​​Étoile Montante de la Fondation Louis Roederer : Ricardo Teodoro, « Bébé »

Prix ​​Leitz Cine Discovery (court métrage) : « Guil Sela », parc Montsouris