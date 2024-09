Gagnants du concours du photographe océanique de l’année 2024

Une image époustouflante d’une baleine de Bryde rare sur le point de consommer une boule d’appât en forme de cœur a valu à Rafael Fernández Caballero le titre de Photographe océanique de l’année 2024Le photographe espagnol a pris cette photo époustouflante en Basse-Californie du Sud, au Mexique. Au final, l’image de Caballero a été choisie parmi plus de 15 000 candidatures des meilleurs photographes côtiers, de drones, de surf et sous-marins du monde.

« Cette image capture peut-être le moment le plus spécial et le plus fou de ma vie. Cela me remplit de joie d’avoir vécu ce moment et d’avoir capturé cette image », admet Caballero. À propos de sa nomination au titre de photographe océanique de l’année 2024, Caballero a déclaré aux organisateurs : « C’est un rêve devenu réalité. Spectaculaire. Faire partie de la meilleure compilation de photographies océaniques cette année et recevoir la plus haute distinction me pousse à continuer de croire en ce que je fais et à continuer de mettre en valeur les merveilles de l’océan. »

Le prix Female Fifty Fathoms Award a été décerné à la photographe malaisienne Ipah Uid Lynn. Créé en 2021 par Oceanographic Magazine et Blancpain, ce prix vise à récompenser les femmes pionnières et innovantes dans la photographie océanique. L’un des éléments les plus spéciaux de ce prix est que la lauréate est nommée par ses pairs.

« Recevoir le prix Female Fifty Fathoms est un honneur incroyable et une confirmation de la passion et du dévouement que j’ai mis dans mon travail au fil des ans », déclare Lynn. « C’est surréaliste et profondément gratifiant. C’est une reconnaissance qui va au-delà de la réussite personnelle ; elle souligne l’importance de raconter des histoires à travers la photographie et les voix des femmes dans ce domaine. Je suis vraiment honorée et inspirée à continuer de repousser les limites de ce que je peux capturer et partager avec le monde. »

Parmi les lauréats de cette année, le thème des rencontres spectaculaires avec la faune sauvage semble être au cœur des images panoramiques prises par les photographes du monde entier. Au-delà de leur valeur esthétique, ces images nous rappellent à quel point tous les êtres vivants sont connectés et qui est le plus en danger si nous ne prenons pas soin des écosystèmes marins.

Faites défiler vers le bas pour voir les images gagnantes du concours Ocean Photographer of the Year 2024.

Voici les gagnants à couper le souffle du concours Ocean Photographer of the Year 2024.

Magazine Océanographique : Site web | Facebook | Instagram

My Modern Met a obtenu la permission de présenter des photos du photographe océanique de l’année.

