Gagnants des soins du corps des HollywoodLife Beauty Awards – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Photos de courtoisie

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation. Pour notre politique d’affiliation, cliquez ici.

La deuxième catégorie du 2023 Hollywood Life Beauty Awards – soins de la peau et du corps – a été officiellement annoncé et les gagnants de cette année n’ont pas déçu. Nous avons examiné toutes les caractéristiques, de la texture aux résultats, en passant par le prix et même le parfum, pour vous fournir une liste des meilleurs des meilleurs dans toutes les catégories.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Des sérums aux nettoyants, en passant par les traitements contre l’acné et bien plus encore, nous avons rassemblé tous les meilleurs produits que nous avons essayés, testés et par lesquels nous ne jurons que, et vous pouvez voir tous les gagnants ci-dessous et dans la galerie ci-dessus, plus, vous pouvez les acheter ici.

1. MEILLEUR SÉRUM – Sérum stimulant pour le rebond de First Aid Beauty

Ce sérum au collagène et aux peptides est idéal pour l’anti-âge et est sans parfum et sans cruauté. Il est super léger et aide à adoucir l’apparence des rides et ridules tout en gardant votre peau hydratée. 44 $, sephora.com

2. MEILLEUR APPRÊT – Stila Cosmetics All About The Blur Blurring & Smoothing Primer

Nous avons absolument adoré cet apprêt qui prépare et prépare la peau en vous laissant une base impeccable pour votre maquillage. La base de teint est infusée d’acide hyaluronique, de vitamine E et d’un complexe Skin Blurring nourrissant qui agissent tous ensemble pour hydrater et lisser votre peau. 36 $, stilacosmetics.com

Plus Hollywood Life Beauty Awards

3. MEILLEUR AUTOBRONZANT – Sérum corporel de luxe autobronzant St. Tropez

Ce sérum pour le corps St. Tropez Self Tan Luxe a été clairement gagnant en raison de la facilité avec laquelle le sérum glisse sur votre peau pour offrir un bronzage progressif. La meilleure partie est que vous n’avez pas besoin de le rincer lorsque vous avez terminé – appliquez simplement l’autobronzant et vous êtes prêt à continuer votre journée. 48 $, ulta.com

4. MEILLEUR SPF – Écran solaire hydratant 100 % minéral Mama Sol

Nous sommes maintenant complètement obsédés par cet écran solaire 100 % minéral qui est également hydratant et a un FPS 30. C’est un produit trois en un car il fonctionne comme un hydratant, un écran solaire et une base de maquillage. 44 $, shopmamasol.com

Lien connexe En rapport: Le parcours de perte de poids de Lizzo : comment elle a perdu 50 livres

5. MEILLEUR HYDRATANT TEINTÉ – AYVA Skincare Hydroveda Sheer Tinted Moisturizer SPF 40 Shade 2

Cet hydratant teinté infusé d’acide hyaluronique donne à votre peau la quantité parfaite de teinte tout en hydratant votre peau et la meilleure partie est qu’il a un FPS 40. 38 $, amazon.com

6. MEILLEUR TRAITEMENT DE L’ACNÉ – Differin Gel

Ce gel de traitement de l’acné aide à cibler les taches et à éliminer les éruptions cutanées tout en empêchant la formation d’une nouvelle acné. Il cible deux problèmes principaux – les pores obstrués et l’inflammation – contrairement aux autres traitements contre l’acné. 28 $, amazon.com

7. MEILLEURE CRÈME POUR LES YEUX – Provence Beauty No Baggage Adaptogen Eye Cream

Lorsque nous avons utilisé cette crème pour les yeux, nous avons instantanément senti nos yeux se débrouiller. La crème lisse et soyeuse est rafraîchissante au toucher et est légère et soyeuse, de sorte qu’elle glisse facilement sous vos yeux, ciblant vos sacs gonflés avec hydratation. 20 $, ulta.com

8. MEILLEUR NETTOYANT – La pureté de la philosophie en fait un simple nettoyant moussant purifiant les pores

Ce nettoyant aide à éliminer les impuretés des pores et est fabriqué avec de l’enzyme de papaye et de l’acide glycolique pour aider à donner à votre peau un nettoyage extrêmement profond sans la dessécher. En prime, il est formulé sans parabènes, phtalates, formaldéhydes, SLS, SLES, phénoxyéthanol et BHT et est une formule végétalienne. 27 $, philosophie.com

9. Meilleur exfoliant – Purlisse Dragon Fruit + Niacinamide exfoliant la face Polon

Cet exfoliant resurfaçant est enrichi en fruit du dragon et en niacinamide pour renforcer et améliorer la barrière naturelle de la peau, tout en améliorant la texture de la peau et en donnant à votre teint un coup d’éclat. 35 $, purlisse.com

10. Meilleur masque facial – Dr Jart Ceramidin Cream Infused Mask

Parfait pour les peaux sèches, ce masque en tissu adhère au visage et délivre une dose extrême d’hydratation grâce à la crème infusée dans le tissu, laissant même les peaux les plus sèches hydratées. 15 $, drjart.com

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.