Les Oscars sont différents cette année: le tapis rouge a été ourlé et les after-parties coupées.

La cérémonie a lieu près de deux mois plus tard que d’habitude, lors d’un événement en personne divisé entre le Dolby Theatre à Hollywood et Union Station dans le centre-ville de Los Angeles. C’est une configuration inhabituelle dans une année inhabituelle, où de nombreux films sont sortis à une époque où les salles de cinéma étaient en grande partie fermées en raison de la pandémie de coronavirus.

Néanmoins, cette cérémonie pourrait entrer dans l’histoire. Les quatre Oscars par intérim pourraient être attribués à des personnes de couleur. Si Chloé Zhao remporte le prix de mise en scène pour «Nomadland», elle deviendra la première femme de couleur à gagner dans cette catégorie, et la deuxième femme à y gagner. (Kathryn Bigelow a été la première, pour «The Hurt Locker».) Une victoire du meilleur acteur pour Riz Ahmed («Sound of Metal») ferait d’Ahmed le premier acteur musulman à remporter cette catégorie.