Gagnants des MTV VMA 2024 : découvrez la liste complète

Croyez-le ou non, Les MTV Video Music Awards 2024 sont officiellement arrivés. Mercredi, les plus grands noms de la musique se sont réunis pour les MTV Video Music Awards afin de déterminer qui remporterait les plus grands prix de la soirée.

Taylor Swift est en tête du peloton des nominés avec 12 nominations, dont presque toutes pour son visuel. Département des poètes torturés Le clip de « Fortnight » avec Post Malone est en lice pour le grand prix de la soirée, celui de la vidéo de l’année, offrant à Swift la chance de décrocher une cinquième victoire dans cette catégorie, un record. Elle est également en lice pour le titre d’artiste de l’année, tandis que le clip de « Fortnight » a reçu des nominations supplémentaires pour la chanson de l’année, la meilleure collaboration et une série de catégories techniques.

Grâce à la domination de « Fortnight », Post Malone a récolté neuf nominations, bien qu’il ait également obtenu une nomination supplémentaire dans la catégorie Meilleure collaboration pour son tube avec Morgan Wallen, « I Had Some Help ». Ariana Grande a récolté six nominations, tout comme Eminem et Sabrina Carpenter, nommée pour la première fois aux VMA.

La catégorie Artiste de l’année comprend Swift, Grande, Eminem, Carpenter, Bad Bunny et SZA. Et la catégorie Meilleur nouvel artiste comprend Benson Boone, Chapell Roan, Gracie Abrams, Shaboozey, Teddy Swims et Tyla.

Les VMA 2024 comptent 29 nouveaux nominés, dont beaucoup ont été nominés plusieurs fois, comme Carpenter, Teddy Swims, Benson Boone, Tyla, Chapell Roan, Jelly Roll, Sexxy Red, Victoria Monét, Murph et Rauw Alejandro. Il y a également un tas d’autres grands noms qui ont également été nominés pour la première fois, notamment Morgan Wallen, Burna Boy, Coco Jones, Gracie Abrams, Gunna, Playboi Carti, Raye et Tyler Childers.

Megan Thee Stallion a été l’hôte de la soirée.

Consultez la liste des gagnants ci-dessous, qui sera mise à jour tout au long de la soirée.

Vidéo de l’année

Ariana Grande – « Nous ne pouvons pas être amis (attends ton amour) »

Billie Eilish – « Déjeuner »

Doja Cat – « Peignez la ville en rouge »

Eminem – « Houdini »

SZA – « Dormir »

Taylor Swift et Post Malone – « Fortnight »

Choix de l’éditeur

Artiste de l’année

Ariana Grande

Mauvais lapin

Eminem

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift

Chanson de l’année

Beyoncé – « Texas Hold Em »

Jack Harlow – « Je t’aime »

Kendrick Lamar – « Pas comme nous »

Sabrina Carpenter – « Espresso »

Taylor Swift et Post Malone – « Fortnight »

Teddy Swims – « Perdre le contrôle »

Meilleur nouvel artiste

Benson Boone

Chappell Roan

Gracie Abrams

Shaboozey

Teddy nage

Tyla

Meilleure collaboration

Drake avec Sexyy Red et SZA – « Rich Baby Daddy »

GloRilla, Megan Thee Stallion – « Je veux être »

Jessie Murph avec Jelly Roll – « Wild Ones »

Jung Kook et Latto – « Seven »

Post Malone ft. Morgan Wallen – « J’ai eu de l’aide »

Taylor Swift et Post Malone – « Fortnight »

Meilleure musique pop

Camila Cabello

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift

Meilleur Hip Hop

Drake avec Sexyy Red et SZA – « Rich Baby Daddy »

Eminem – « Houdini »

GloRilla – « Ouais Glo ! »

Gunna – « fukuméen »

Étalon Megan Thee – « BOA »

Travis Scott et Playboi Carti – « FE!N »

Meilleur R&B

Alicia Keys – « Lifeline »

Muni Long – « Fait pour moi »

SZA – « Dormir »

Tyla – « L’eau »

USHER, Summer Walker, 21 Savage – « Bon, bon »

Victoria Monét – « Sur ma maman »

Meilleure alternative

Benson Boone – « Les belles choses »

Gradins – « Petits mouvements »

Hozier – « Trop sucré »

Imagine Dragons – « Les yeux fermés »

Linkin Park – « Tir amical »

Teddy Swims – « Perds le contrôle (en direct) »

Meilleur rock

Bon Jovi – « Légendaire »

Coldplay – « J’ai l’impression de tomber amoureux »

Green Day – « Dilemme »

Les Rois de León – « Mustang »

Lenny Kravitz – « Humain »

U2 – « Atomic City »

Meilleur latin

Anitta – « Mille fois »

Bad Bunny – « MONACO »

KAROL G – « MI EX TENÍA RAZÓN »

Myke Towers – « LALA »

Peso Pluma & Anitta – « BELLAKEO »

Rauw Alejandro – « Toucher le ciel »

Shakira & Cardi B – « Punteria »

Les meilleurs Afrobeats

Ayra Starr et Giveon – « La dernière chanson qui nous brise le cœur »

Burna Boy – « Les garçons de la ville »

Chris Brown avec Davido & Lojay – « Sensational »

Tems – « Aime-moi, JeJe »

Tyla – « L’eau »

Usher, Pheelz – « Ruine »

Meilleure K-Pop

Jung Kook et Latto – « Seven »

LISA – « Rockstar »

NCT Dream – « Smoothie »

NewJeans – « Super timide »

Enfants errants – « LALALALA »

DEMAIN X ENSEMBLE – « Déjà vu »

Vidéo pour le bien

Alexander Stewart – « Si seulement tu savais »

Billie Eilish – « Pour quoi ai-je été créée ? »

Coldplay – « J’ai l’impression de tomber amoureux »

Joyner Lucas & Jelly Roll – « Le meilleur pour moi »

RAYE – « Genèse »

Tyler Childers – « Dans ton amour »

Meilleure réalisation

Ariana Grande – « Nous ne pouvons pas être amis (attendez votre amour) » – Réalisé par

Christian Breslauer

Bleachers – « Tiny Moves » – Réalisé par Alex Lockett et Margaret Qualley

Eminem – « Houdini » – Réalisé par Rich Lee

Megan Thee Stallion – « BOA » – Réalisé par Daniel Iglesias Jr.

Sabrina Carpenter – « Please Please Please » – Réalisé par Bardia Zeinali

Taylor Swift ft. Post Malone – « Fortnight » – Réalisé par Taylor Swift

Meilleure photographie

Ariana Grande – « We Can’t Be Friends (Wait for Your Love) » – Cinématographie d’Anatol Trofimov

Charli xcx – « Von Dutch » – Photographie de Jeff Bierman

Dua Lipa – « Illusion » – Photographie de Nikita Kuzmenko

Olivia Rodrigo – « Obsédée » – Photographie de Marz Miller

Rauw Alejandro – « Touching The Sky » – Photographie de Camilo Monsalve

Taylor Swift ft. Post Malone – « Fortnight » – Photographie de Rodrigo

Prieto

Meilleur montage

Anitta – « Mil Veces » – Montage par Nick Yumul

Ariana Grande – « We Can’t Be Friends (Wait for Your Love) » – Montage de Luis Caraza Peimbert

Eminem – « Houdini » – Montage par David Checel

LISA – « Rockstar » – Montage par Nik Kohler

Sabrina Carpenter – « Espresso » – Édition par Jai Shukla

Taylor Swift ft. Post Malone – « Fortnight » – Montage par Chancler Haynes

Meilleure chorégraphie

Bleachers – « Tiny Moves » – Chorégraphie de Margaret Qualley

Dua Lipa – « Houdini » – Chorégraphie de Charm La’Donna

LISA – « Rockstar » – Chorégraphie de Sean Bankhead

Rauw Alejandro – « Touching The Sky » – Chorégraphie de Felix « Fefe » Burgos

Tate McRae – « Greedy » – Chorégraphie de Sean Bankhead

Troye Sivan – « Rush » – Chorégraphie de Sergio Reis, Mauro Van De Kerkhof

Meilleurs effets visuels

Ariana Grande – « The Boy Is Mine » – Effets visuels par Digital Axis

Eminem – « Houdini » – Effets visuels par Synapse Virtual Production, Louise Lee, Rich Lee, Metaphysic, Flawless Post

Justin Timberlake – « Selfish » – Effets visuels de Candice Dragonas

Megan Thee Stallion – « BOA » – Effets visuels par Mathematic

Olivia Rodrigo – « Ramenez-le ! » – Effets visuels de Cooper Vacheron, Preston Mohr, Karen Arakelian, Justin Johnson

Taylor Swift ft. Post Malone – « Fortnight » – Effets visuels par Parliament

Meilleure direction artistique

Charli xcx – « 360 » – Direction artistique par Grace Surnow

LISA – « Rockstar » – Direction artistique de Pongsan Thawatwichian

Megan Thee Stallion – « BOA » – Direction artistique de Brittany Porter

Olivia Rodrigo – « Mauvaise idée, n’est-ce pas ? » – Direction artistique par Nicholas des Jardins

Sabrina Carpenter – « Please Please Please » – Direction artistique de Nicholas des Jardins

Taylor Swift ft. Post Malone – « Fortnight » – Direction artistique par Ethan Tobman

Meilleure vidéo tendance

Beyoncé – « TEXAS HOLD ‘EM »

Camila Cabello et Playboi Carti – « J’adore »

Chappell Roan – « C’EST CHAUD ! »

Charli xcx – « Pomme »

Megan Thee Stallion avec Yuki Chiba – « Mamushi »

Tinashe – « Méchant »

Meilleur groupe

*NSYNCHRONISATION

Coldplay

Imagine Dragons

Rêve NCT

Nouveaux jeans

DIX-SEPT

DEMAIN X ENSEMBLE

Vingt et un pilotes

Tendance

Chanson de l’été

Ariana Grande – « Nous ne pouvons pas être amis (attends ton amour) »

Benson Boone – « Les belles choses »

Billie Eilish – « LES OISEAUX D’UNE PLUME »

Chappell Roan – « Bonne chance, bébé ! »

Charli xcx et Billie Eilish – « Guess avec Billie Eilish »

Eminem – « Houdini »

Future, Metro Boomin et Kendrick Lamar – « Comme ça »

GloRilla, Megan Thee Stallion – « Je veux être »

Hozier – « Trop sucré »

Kendrick Lamar – « Pas comme nous »

Post Malone ft. Morgan Wallen – « J’ai eu de l’aide »

Sabrina Carpenter – « S’il vous plaît, s … »

Shaboozey – « Une chanson de bar (Tipsy) »

SZA – « Saturne »

Taylor Swift et Post Malone – « Fortnight »

Tommy Richman – « BÉBÉ À UN MILLION DE DOLLARS »

La performance la plus emblématique des VMA

Beyoncé – « L’amour au sommet »

Britney Spears, Christina Aguilera, Madonna, Missy Elliott – « Like a Virgin » et « Hollywood »

Eminem – « Real Slim Shady » et « Je suis comme ça »

Katy Perry – « Roar »

Lady Gaga – « Paparazzi »

Madonna – « Comme une vierge »

Taylor Swift – « Tu appartiens à moi »