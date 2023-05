Gagnants des HollywoodLife Beauty Awards 2023 – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Photos de courtoisie

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation. Pour notre politique d’affiliation, cliquez ici.

Le verdict est tombé et les gagnants des catégories maquillage et soins de la peau en pharmacie sont là. Le 2023 Hollywood Life Beauty Awards sont officiellement en ligne et vous pouvez voir tous nos meilleurs choix ci-dessous.

Du rasoir à la poudre bronzante, au mascara et bien plus encore, les gagnants de cette année sont vraiment fabuleux, et même s’ils ont un prix abordable, ils ont toujours un gros coup de poing. Malgré les prix plus bas, nos gagnants en pharmacie fonctionnent aussi bien que les produits de luxe et vous pouvez acheter tous les gagnants ci-dessous.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





1. MEILLEUR RASOIR – Kit de démarrage pour rasoir Billie Moonbeam

Nous aimons ce rasoir qui brille dans le noir non seulement parce qu’il a l’air super cool, mais aussi parce qu’il fonctionne aussi bien. Le pack de démarrage comprend un manche de rasoir, 2 lames et un support magnétique pour garder votre rasoir hors de la flaque de douche. 10 $, mybillie.com

2. MEILLEUR SHAMPOING – Maui Moisture Clarify & Soothe + Shampooing au savon noir

Infusé de savon noir, ce shampooing nettoie et apaise votre cuir chevelu sans dépouiller vos cheveux de ses huiles naturelles. Il sent bon et laisse vos boucles rebondies. 11 $, ulta.com

3. MEILLEUR SÉRUM CHEVEUX – John Frieda Frizz Ease Original Serum

S’il y a un produit capillaire dont vous avez besoin, c’est bien ce sérum capillaire John Frieda. Il est super hydratant, il dompte les mèches rebelles, aide à combattre les frisottis et laisse vos cheveux lisses et brillants. 12 $, walmart.com

Plus Hollywood Life Beauty Awards

4. MEILLEUR DÉMAQUILLANT – Démaquillant pour les yeux réconfortant CeraVe

Il y a tellement de démaquillants sur le marché qui se présentent sous toutes les formes différentes, cependant, celui-ci de CeraVe était clairement un gagnant à nos yeux. Ce démaquillant pour les yeux waterproof est formulé avec de l’acide hyaluronique et 3 céramides essentiels qui aident à nettoyer votre visage tout en le gardant hydraté. 11 $, amazon.com

5. MEILLEUR MASCARA – Maybelline The Falsies Surreal Extensions Mascara

Ce mascara vous donne le plus de volume que vous pourriez demander tout en laissant une teinte très pigmentée sur vos cils et mieux encore, il a un bon prix et il se lave facilement. 13 $, Maybelline.com

Lien connexe En rapport: Le parcours de perte de poids de Lizzo : comment elle a perdu 50 livres

6. MEILLEUR LAQUE POUR CHEVEUX – Red by Kiss Styler Fixer Freeze Hairspray

Si vous recherchez une laque qui vous donne une tenue solide, laissant vos cheveux coiffés parfaitement en place, alors c’est la laque parfaite pour vous et elle est super abordable. 9 $, www.ivyusa.com

7. MEILLEURE FONDATION – Filtre liquide Halo Glow d’elf Cosmetics

Il y a une raison pour laquelle cette fondation est devenue virale sur TikTok récemment et c’est parce que c’est vraiment magique. Il contient un surligneur mélangé qui donne à votre visage un éclat naturel tout en couvrant les imperfections et en laissant votre visage avec une base claire. 14 $, elfcosmetics.com

8. MEILLEUR BRONZER – maquillage essence Baby Got Bronze

Cette poudre bronzante crémeuse est parfaite pour les déplacements ou le maquillage à la maison. Il est mignon et petit, ce qui le rend facile à jeter dans votre sac à main et à réappliquer quand vous le souhaitez, de plus, la formule lisse le rend super facile à mélanger avec vos mains ou un pinceau de maquillage. 5 $, essencemakeup.com

9. MEILLEURE CRÈME À RASER – eos Cashmere Skin Shave Butter

Le nom dit tout – cette crème à raser vous laisse une « peau de cachemire ». Fabriquée avec du beurre d’avocat, du beurre de cupuaçu hydratant et de l’aloès apaisant, cette crème à raser laisse votre peau hydratée pendant 72 heures pour un rasage en douceur. 9 $, evolutionofsmooth.com

10. MEILLEURS FAUX CILS – I-ENVY Deep C Curl

Ces cils sans nœuds nous ont donné le rehaussement de cils le plus naturel sans tous les tracas. Les ensembles individuels vous permettent de réaliser tous les différents types de looks qui peuvent être pris du jour au soir. 4 $, www.ivyusa.com

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.