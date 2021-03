Meilleure bande son de compilation pour les médias visuels:

Une belle journée dans le quartier, divers artistes

Bill & Ted font face à la musique, artistes variés

Concours Eurovision de la chanson: L’histoire de la saga du feu, divers artistes

Frozen 2, artistes variés

Jojo Rabbit, Artistes variés

Meilleure bande son pour les médias visuels:

Ad Astra, Max Richter, compositeur

Devenir, Kamasi Washington, compositeur

Joker, Hildur Guðnadóttir, compositeur

1917, Thomas Newman, compositeur

Star Wars: The Rise of Skywalker, John Williams, compositeur

Meilleure chanson écrite pour les médias visuels:

«Beautiful Ghosts», Cats, Andrew Lloyd Webber et Taylor Swift, auteurs-compositeurs (Taylor Swift)

« Carried Me With You, Onward, Brandi Carlile, Phil Hanseroth et Tim Hanseroth, auteurs-compositeurs (Brandi Carlile)

« Into the Unknown », Frozen 2, Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez, auteurs-compositeurs (Idina Menzel et AURORA)

«No Time to Die», No Time to Die, Billie Eilish O’Connell et Finneas Baird O’Connell, auteurs-compositeurs (Billie Eilish)

«Stand Up», Harriet, Joshuah Brian Campbell et Cynthia Erivo, auteurs-compositeurs (Cynthia Erivo)

Meilleur package d’enregistrement:

«La vie quotidienne», Pilar Zeta, directeur artistique (Coldplay)

«Funérailles», Kyle Goen, directeur artistique (Lil Wayne)

« Healer », Julian Gross et Hannah Hooper, directeurs artistiques (Grouplove)

« On Circles », Jordan Butcher, directeur artistique (Caspian)

« Vol. 11 et 12 », Doug Cunningham et Jason Noto, directeurs artistiques (Desert Sessions)

Meilleur forfait en boîte ou en édition limitée spéciale:

Flaming Pie (Édition Collector), Linn Wie Andersen, Simon Earith, Paul McCartney et James Musgrave, directeurs artistiques (Paul McCartney)

Giants Stadium 1987, 1989, 1991, Lisa Glines & Doran Tyson, directeurs artistiques (Grateful Dead)

Mode, Jeff Schulz, directeur artistique (Depeche Mode)

Ode à la joie, Lawrence Azerrad et Jeff Tweedy, directeurs artistiques (Wilco)

L’histoire de Ghostly International, Michael Cina et Molly Smith, directeurs artistiques (artistes variés)

Meilleures notes d’album:

At the Minstrel Show: Minstrel Routines From the Studio, 1894-1926, Tim Brooks, auteur de notes d’album (Artistes variés)

The Bakersfield Sound: Country Music Capital of the West, 1940-1974, Scott B.Bomar, auteur de notes d’album (Artistes variés)

Dead Man’s Pop, Bob Mehr, auteur de notes d’album (The Replacements)

The Missing Link: How Gus Haenschen Got Us From Joplin to Jazz and Shaped the Music Business, Colin Hancock, auteur de notes d’album (Various Artists)

Out of a Clear Blue Sky, David Sager, auteur de notes d’album (Nat Brusiloff)

Meilleur album historique:

Célébré, 1985-1896, Meagan Hennessey & Richard Martin, producteurs de compilation; Richard Martin, ingénieur mastering (Unique Quartette)

Hittin ‘the Ramp: The Early Years (1936-1943), Zev Feldman, Will Friedwald et George Klabin, producteurs de compilation; Matthew Lutthans, ingénieur de maîtrise (Nat King Cole)

C’est un si bon sentiment: Le meilleur de Mister Rogers: Lee Lodyga et Cheryl Pawelski, producteurs de compilation; Michael Graves, ingénieur de maîtrise (Mister Rogers)

1999 Super Deluxe Edition, Michael Howe, producteur de compilation; Bernie Grundman, ingénieur de maîtrise (Prince)

Souvenir, Carolyn Agger, productrice de compilation; Miles Showell, ingénieur mastering (Orchestral Manoeuvres In The Dark)

Thrown Down Your Heart: The Complete Africa Sessions: Béla Fleck, producteur de compilation; Richard Dodd, ingénieur de maîtrise (Béla Fleck)

Meilleur album d’ingénierie, non classique:

Black Hole Rainbow, Shawn Everett et Ivan Wayman, ingénieurs; Bob Ludwig, ingénieur de maîtrise (Devon Gilfillian)

Attentes, Gary Paczosa et Mike Robinson, ingénieurs; Paul Blakemore, ingénieur mastering (Katie Pruitt)

Hyperspace, Drew Brown, Andrew Coleman, Shawn Everett, Serban Ghenea, David Greenbaum, Jaycen Joshua et Mike Larson, ingénieurs; Randy Merrill, ingénieur mastering (Beck)

JAIME, Shawn Everett, ingénieur; Shawn Everett, ingénieur de maîtrise (Brittany Howard)

25 voyages, Shani Gandhi et Gary Paczosa, ingénieurs; Adam Grover, ingénieur de maîtrise (Sierra Hull)

Producteur de l’année, non classique:

Jack Antonoff

Dan Auerbach

Dave Cobb

Lotus volant

Andrew Watt

Meilleur enregistrement remixé:

« Do You Ever (Rac Mix), RAC, remixeur (Phil Good)

« Imaginary Friends (Morgan Page Remix) », Morgan Page, remixeur (Deadmau5)

« Prier pour vous (Louie Vega Main Remix) », Louie Vega, remixeur (Jasper Street Co.)

« Roses (Imanbek Remix) », Imanbek Zeikenov, remixeur (SAINt JHN)

« Young & Alive (Bazzi Vs. Haywyre Remix) », Haywyre, remixeur (Bazzi)

Meilleur album d’ingénierie, classique

Danielpour: The Passion of Yeshua, Bernd Gottinger, ingénieur (JoAnn Falletta, James K.Bass, Adam Luebke, UCLA Chamber Singers, Buffalo Philharmonic Orchestra & Buffalo Philharmonic Chorus)

Gershwin: Porgy et Bess, David Frost et John Kerswell, ingénieurs; Silas Brown, ingénieur mastering (David Robertson, Eric Owens, Angel Blue, Metropolitan Opera Orchestra & Chorus)

Hynes: Fields, Kyle Pyke, ingénieur; Jesse Lewis & Kyle Pyke, ingénieurs de maîtrise (Devonté Hynes & Third Coast Percussion)

Ives: Symphonies complètes, Alexander Lipay et Dmitriy Lipay, ingénieurs; Alexander Lipay & Dmitriy Lipay, ingénieurs mastering (Gustavo Dudamel & Los Angeles Philharmonic)

Chostakovitch: Symphonie n ° 13, «Babi Yar», David Frost et Charlie Post, ingénieurs; Silas Brown, ingénieur mastering (Riccardo Muti & Chicago Symphony Orchestra)

Producteur de l’année, classique

Blanton Alspaugh

David Frost

Jesse Lewis

Dmitriy Lipay

Elaine Martone