Gagnants des Golden Globes 2023 : la liste complète

En entrant dans une remise de prix typique, la grande question est, bien sûr, qui et quoi remportera les plus grands honneurs. La cérémonie des Golden Globes de cette année n’est pas une remise de prix typique.

Les 80e Golden Globe Awards seront la première édition du spectacle annuel à être diffusée à la télévision depuis qu’un scandale éthique, financier et de diversité impliquant la Hollywood Foreign Press Association, le groupe à l’origine des prix, a conduit NBC à décider de ne pas diffuser la cérémonie de 2022. La plus grande question est donc vraiment de savoir si les organisateurs de l’émission peuvent regagner la confiance des téléspectateurs, du réseau et des personnalités hollywoodiennes dont il s’appuie sur la présence.

Pourtant, il y aura des gagnants officiels. Comme les années passées, l’émission décernera des honneurs dans les catégories cinéma et télévision. Les nominés dans les meilleures catégories de films incluent “The Fabelmans”, “Tár”, “Elvis”, “Everything Everywhere All at Once” et “The Banshees of Inisherin”. Les émissions de télévision pour plusieurs prix incluent “Abbott Elementary”, “House of the Dragon”, “Better Call Saul” et “The Crown”.

La cérémonie devrait être diffusée mardi à 20 h, heure de l’Est (17 h, heure du Pacifique) sur NBC et diffusée sur le service de diffusion en continu de NBCUniversal, Peacock. Suivez ci-dessous pour les mises à jour à mesure que les gagnants sont annoncés.