Gagnants des Golden Globe 2021: voir la liste complète

Une liste complète des nominés suit ci-dessous. Revenez pour les gagnants tout au long de la nuit.

Nicholas Hoult – « Le Grand »

Eugene Levy – «Schitt’s Creek»

Jason Sudekis – «Ted Lasso»

Ramy Youssef – « Ramy »

Meilleure performance d’une actrice dans une série télévisée – comédie musicale ou comique

Lily Collins – « Emily à Paris »

Kaley Cuoco – « L’agent de bord »

Elle Fanning – « Le Grand »

Jane Levy – « La playlist extraordinaire de Zoey »

Catherine O’Hara – «Schitt’s Creek»

Meilleure performance d’un acteur dans une série télévisée – Drame

Jason Bateman – «Ozark»

Josh O’Connor – « La Couronne »

Bob Odenkirk – « Mieux appeler Saul »

Al Pacino – « Chasseurs »

Matthew Rhys – «Perry Mason»

Meilleure performance d’une actrice dans une série télévisée – Drame

Olivia Colman – « La Couronne »

Jodie Comer – « Tuer Eve »

Emma Corrin – « La Couronne »

Laura Linney – «Ozark»

Sarah Paulson – « Ratched »

Meilleure performance d’un acteur dans une série limitée ou un film réalisé pour la télévision

Bryan Cranston – « Votre Honneur »

Jeff Daniels – « La règle Comey »

Hugh Grant – « L’annulation »

Mark Ruffalo – « Je sais que cela est vrai »

Ethan Hawke – « The Good Lord Bird »

Meilleure performance d’une actrice dans une série limitée ou un film réalisé pour la télévision

Cate Blanchett – « Mme Amérique »

Daisy Edgar-Jones – « Les gens normaux »

Shira Haas – « peu orthodoxe »

Nicole Kidman – « L’annulation »

Anya Taylor-Joy – « Le gambit de la reine »

Meilleure série télévisée dramatique

« La Couronne »

« Pays Lovecraft »

« Le Mandalorien »

«Ozark»

« Ratched »

Meilleure série limitée télévisée ou meilleur film pour la télévision

« Personnes normales »

« Le Gambit de la Reine »

« Petite hache »

« L’annulation »

« Peu orthodoxe »

Meilleure performance d’une actrice dans un second rôle dans une série, une série limitée ou un film réalisé pour la télévision

Helena Bonham Carter – « La Couronne »

Julia Garner – «Ozark»

Annie Murphy – « Schitt’s Creek »

Cynthia Nixon – « Ratched »

Meilleure performance d’un acteur dans un second rôle dans une série, une série limitée ou un film réalisé pour la télévision

John Boyega – « Petite hache »

Brendan Gleeson – « La règle Comey »

Daniel Levy – «Schitt’s Creek»

Jim Parsons – «Hollywood»

Donald Sutherland – « L’annulation »

Meilleure série télévisée – comédie musicale ou comédie

«Emily à Paris»

« L’hôtesse de l’air »

«Ruisseau Schitt»

« Le grand »

«Ted Lasso»

FILM

Meilleur film – Comédie musicale ou comédie

« Film de film ultérieur de Borat »

«Hamilton»

« Musique »

« Palm Springs »

« Le bal »

Meilleur film – Drame

« Le père »

« Mank »

« Nomadland »

« Jeune femme prometteuse »

« Le procès du Chicago 7 »

Meilleur film – Langue étrangère

« Another Round », Danemark

« La Llorona », Guatamala / France

« La vie à venir », Italie

«Minari», États-Unis

« Two of Us », France / USA

Meilleur scénario – Film

Emerald Fennell – « Jeune femme prometteuse »

Jack Fincher – « Mank »

Aaron Sorkin – « Le procès du Chicago 7 »

Florian Zeller, Christopher Hampton – « Le père »

Chloe Zhao – « Nomadland »

Meilleure chanson originale – Film

« Combattez pour vous » – « Judas et le Messie noir »

« Hear My Voice » – « Le procès du Chicago 7 »

« IO SI (Vu) » – « La vie à venir »

« Parlez maintenant » – « Une nuit à Miami »

« Tigers & Tweed » – « Les États-Unis contre Billie Holiday »

Meilleur acteur dans un second rôle dans n’importe quel film

Sacha Baron Cohen – « Le procès du Chicago 7 »

Daniel Kaluuya – « Judas et le Messie noir »

Jared Leto – « Les petites choses »

Bill Murray – « Sur les rochers »

Leslie Odom, Jr. – « Une nuit à Miami »

Meilleure actrice dans un second rôle dans n’importe quel film

Glenn Close – «Hillbilly Elegy»

Olivia Colman – « Le père »

Jodie Foster – « La Mauritanienne »

Amanda Seyfried – « Mank »

Helena Zengel – « Nouvelles du monde »

Meilleur acteur dans un film – comédie musicale ou comédie

Sacha Baron Cohen – « Film de Borat suivant »

James Corden – « Le bal »

Lin-Manuel Miranda – «Hamilton»

Dev Patel – « L’histoire personnelle de David Copperfield »

Andy Samberg – « Palm Springs »

Meilleur film – Animé

« Les Croods: un nouvel âge »

« En avant »

« Au-dessus de la lune »

« Âme »

« Wolfwalkers »

Meilleur acteur dans un film – Drame

Chadwick Boseman, – « Le fond noir de Ma Rainey »

Riz Ahmed – « Le son du métal »

Anthony Hopkins – « Le père »

Gary Oldman – « Mank »

Tahar Rahim – « Le Mauritanien »

Meilleure actrice dans un film – Drame

Viola Davis – « Fond noir de Ma Rainey »

Andra Day – « Les États-Unis contre Billie Holiday »

Vanessa Kirby – « Morceaux d’une femme »

Frances McDormand – « Nomadland »

Carey Mulligan – « Jeune femme prometteuse

Meilleure actrice dans un film – comédie musicale ou comédie

Maria Bakalova – « Film de Borat suivant »

Kate Hudson – « Musique »

Michelle Pfeiffer – « Sortie française »

Rosamund Pike – « Je me soucie beaucoup »

Anya Taylor-Joy – « Emma »

Meilleur acteur dans un film – comédie musicale ou comédie

Sacha Baron Cohen – « Film de Borat suivant »

James Corden – « Le bal »

Lin-Manuel Miranda – «Hamilton»

Dev Patel – « L’histoire personnelle de David Copperfield »

Andy Samberg – « Palm Springs »

Meilleur réalisateur – Film

David Fincher – « Mank »

Regina King – « Une nuit à Miami »

Aaron Sorkin – « Le procès du Chicago 7 »

Chloe Zhao – « Nomadland »

Emerald Fennell – « Jeune femme prometteuse »

Meilleure musique originale

« Le ciel de minuit »

« Principe »

« Nouvelles du monde »

« Mank »