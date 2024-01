Gagnants des Emmy Awards : voir la liste complète

[See all of our Emmys night coverage here.]

Avec plusieurs récompenses chacun, “The Bear”, “Succession” et “Beef” ont été les grands gagnants de la soirée de la 75e cérémonie des Emmy Awards, qui s’est tenue lundi au Peacock Theatre de Los Angeles. Parmi les premiers gagnants notables figuraient Jeremy Allen White et Ayo Edebiri (« The Bear ») ainsi que Steven Yeun et Ali Wong (« Beef »). Et Elton John a rejoint le club EGOT – il a maintenant un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony – lorsqu’il a remporté le prix spécial de variétés exceptionnelles des Emmy pour « Elton John Live : Farewell From Dodger Stadium ».

La cérémonie pleine de nostalgie, animée par la star « black-ish » Anthony Anderson, a été diffusée en direct sur Fox et sera disponible sur Hulu à partir de mardi. Initialement prévu pour septembre, il a été reporté en raison des grèves simultanées des scénaristes et des acteurs d’Hollywood, l’une des plus longues crises du travail de l’histoire de l’industrie du divertissement. En septembre, la Writers Guild of America a conclu un accord avec des sociétés de divertissement ; et en novembre, le SAG-AFTRA, le syndicat représentant des dizaines de milliers d’acteurs, a emboîté le pas – des accords qui ont permis à la cérémonie de remise des prix de se poursuivre.

Ce sont les gagnants des Emmy de cette année.

Meilleure comédie

“L’ours” (FX)

Meilleur drame

« Succession » (HBO)