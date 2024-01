Gagnants des Championnats internationaux de sculpture sur neige de Breckenridge

DENVER (KDVR) — Des équipes du monde entier se sont rendues à Breckenridge cette semaine pour participer à la 33e édition Championnats internationaux de sculpture sur neige.

Les concurrents ont débuté lundi avec des blocs de neige de 12 pieds de haut et pesant 25 tonnes. Vendredi matin, 12 chefs-d’œuvre sculptés dans la neige étaient prêts à être jugés.

L’équipe Breckenridge et l’équipe Wisconsin représentaient les États-Unis, et d’autres équipes venaient de différents pays, dont la Chine, le Danemark, l’Équateur, l’Allemagne, l’Inde, la Corée du Sud, la Lituanie, le Mexique et la Mongolie.

Il n’y a pas de prix en espèces, mais les gagnants reçoivent une médaille et le droit de se vanter, selon Go Breck. Voici les produits finis du concours de cette année.

Or : l’équipe du Mexique avec “The Beggar”

L’équipe mexicaine a reçu le premier prix pour sa sculpture représentant un homme affamé et émacié entouré de bitcoins.

Les membres de l’équipe Carlos Miguel Ramirez Pereyra, Israel Magaña Rodriguez, Adam Turner et David Seth Rothstein ont créé « The Beggar » pour transmettre leur message : « Sans un cœur riche, la richesse est un mendiant affamé. »

Argent : Équipe Mongolie avec « Mère Terre »

Bronze : équipe Allemagne-Bavière avec « FLOAT »

L’équipe du Mexique et l’équipe d’Allemagne-Bavière sont à égalité pour le prix du choix de l’artiste Lothar Luboschik.

D’autres au concours de sculpture sur neige

L’Office du tourisme de Breckenridge a également partagé des photos du reste des sculptures.

Sculpture « Opening Up » de l’équipe USA-Breckenridge lors du 33e Championnat international annuel de sculpture sur neige à Breckenridge, Colorado. (Photo fournie par : Office du tourisme de Breckenridge)

La sculpture de l’équipe lituanienne « Warn(m)ing Clouds Intersect » lors du 33e Championnat international annuel de sculpture sur neige à Breckenridge, Colorado. (Photo fournie par : Office du tourisme de Breckenridge)

Sculpture « Temporal Meltdown » de l’équipe India-Callisto lors du 33e Championnat international annuel de sculpture sur neige à Breckenridge, Colorado. (Photo fournie par : Office du tourisme de Breckenridge)

La sculpture de l’équipe coréenne « Dreaming Child » lors du 33e Championnat international annuel de sculpture sur neige à Breckenridge, Colorado. (Photo fournie par : Office du tourisme de Breckenridge)

La sculpture de l’équipe chinoise « Home Garden is Ever Gone » lors du 33e Championnat international annuel de sculpture sur neige à Breckenridge, Colorado. (Photo fournie par : Office du tourisme de Breckenridge)

Sculpture « Annus Mirabillis » de l’équipe USA-Wisconsin lors du 33e Championnat international annuel de sculpture sur neige à Breckenridge, Colorado. (Photo fournie par : Office du tourisme de Breckenridge)

La sculpture de l’équipe danoise « Harmony Bonds » lors du 33e Championnat international annuel de sculpture sur neige à Breckenridge, Colorado. (Photo fournie par : Office du tourisme de Breckenridge)

Sculpture « Sous pression » de l’équipe Allemagne-Theil lors du 33e Championnat international annuel de sculpture sur neige à Breckenridge, Colorado. (Photo fournie par : Office du tourisme de Breckenridge)

Un prix n’a pas encore été déterminé : le vote pour le prix du public se poursuivra jusqu’à samedi après-midi. Les gens peuvent voter en ligne.

Les sculptures sont ouvertes visite sur réservation Samedi. De dimanche à mercredi prochain, tout le monde aura la chance de voir les sculptures de neige. Après le 31 janvier à 17 heures, les sculptures « disparaissent ».