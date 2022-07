Gagnants des 68e prix nationaux: Kajol célèbre la victoire d’Ajay Devgn à Tanhaji, Prithviraj se souvient du réalisateur d’Ayyapanum Koshiyum Sachy et d’autres réactions

Les gagnants des 68e prix nationaux ont été annoncés vendredi, où Soorarai Pottru de Suriya a remporté cinq prix nationaux du meilleur long métrage, du meilleur acteur et de la meilleure actrice, entre autres. Tanhaji: The Unsung Warrior d’Ajay Devgn a également remporté trois prix nationaux du meilleur acteur, du meilleur film populaire offrant un divertissement sain et du meilleur costume. Des célébrités telles que Kajol, Prithviraj, Keerthy Suresh, entre autres, ont envoyé des messages de félicitations aux gagnants.

Célébrant la victoire de Tanhaji, Kajol a partagé une photo des coulisses d’elle et de son mari Ajay et a tweeté : “L’équipe de Tanhaji remporte 3 prix nationaux. Tellement heureuse et fière ! Meilleur acteur @ajaydevgn Meilleur film populaire offrant Wholesome Entertainment @omraut Meilleur costume @ nachiketbarve #TanhajiTheUnsungWarrior.” Plus tôt, Ajay avait exprimé sa gratitude aux fans et aux parents pour avoir remporté son troisième prix national.

L’équipe Tanhaji remporte 3 prix nationaux. Tellement heureux et fier ! Meilleur acteur @ajaydevgn Meilleur film populaire offrant un divertissement sain @omraut Meilleur déguisement @nachiketbarve#TanhajiTheUnsungWarrior pic.twitter.com/9qqurVtant Kajol (@itsKajolD) 22 juillet 2022

L’acteur et producteur malayalam Prithviraj s’est souvenu du réalisateur décédé d’Ayyappanum Koshiyum et a écrit : “Félicitations Biju chettan, Nanjiamma et toute l’équipe d’action d’Ayyapanum Koshiyum. Et Sachy… Je ne sais pas quoi dire mec… Où que tu sois… J’espère que tu es heureux parce que je suis fier de toi… et le sera pour toujours ! ?”

Félicitations Biju chettan, Nanjiamma et toute l’équipe d’action d’Ayyapanum Koshiyum. Et Sachy… je ne sais pas quoi dire mec… Où que tu sois… j’espère que tu es heureux parce que je suis fier de toi… et le sera pour toujours ! ? pic.twitter.com/7SVFbL7ZI9 Prithviraj Sukumaran (@PrithviOfficial) 22 juillet 2022

Le directeur musical Thaman S, qui a remporté le prix national de la meilleure direction musicale (chansons) pour le film telugu 2020 Ala Vaikunthapurramuloo, a exprimé sa joie sur Twitter. “Ma chère #ICON STAR @alluarjun gaaru Le premier jour de #AVPL Music C’était cette grande énergie dès le premier jour ? Merci cher #Bunny gaaru #68thNationalFilmAwards for #AlaVaikunthapurramuloo Music ?? Yayyyyyy !!! ON L’A FAIT ???,” il a écrit. Keerthy Suresh a également félicité Thaman pour sa grande victoire.

Mon cher #ICÔNE ÉTOILE @alluarjun gaaru Le premier jour de #AVPL Musique C’était cette grande énergie dès le premier jour ? merci chéri #Lapin gaaru #68thNationalFilmAwards pour #AlaVaikunthapurramuloo Musique ?? Yayyyyy !!! NOUS L’AVONS FAIT ??? pic.twitter.com/krsnVuSVFg thaman S (@MusicThaman) 22 juillet 2022

La superstar malayalam Mohanlal a également félicité tous les lauréats des prix nationaux. “Félicitations les plus sincères à tous les lauréats des prix nationaux du cinéma, en particulier les meilleurs acteurs, Suriya, Ajay Devgan et Aparna Balamurali, ainsi que Biju Menon et Nanjiamma, pour cette reconnaissance bien méritée ! Je me souviens également avec fierté de ce cher Sachy pour avoir remporté le prix du meilleur réalisateur.”