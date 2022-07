Gagnants de la loterie avec une vie étonnamment normale – la modeste Volvo de la paire EuroMillions, la dame du dîner et l’empileur d’étagères M&S

Que feriez-vous si vous gagniez à la loterie? Pour certaines personnes humbles, cela signifie simplement continuer à vivre comme avant.

Alors que certains gagnants abandonnent leur quotidien pour faire la fête dans de somptueuses demeures et faire la course avec des supercars, d’autres choisissent de rester dans leur travail de dames de table, d’empileurs de supermarchés et de plombiers.

Trish Emson est restée dans sa maison du conseil avec son partenaire Graham Norton après avoir remporté la loterie il y a près de deux décennies 1 crédit

De la conduite de Volvos d’occasion au séjour dans la maison du conseil familial, nous regardons les heureux gagnants qui ont choisi une existence plus modeste.

Travail de la maison du conseil et de la dame du dîner

Trish Emson vit toujours dans l’ancienne maison du conseil de sa famille et a conservé son emploi de dame de table, malgré avoir récolté 1,8 million de livres sterling à la loterie en 2003.

La mère terre-à-terre, qui est dans la cinquantaine, a déclaré qu’elle serait “ennuyée aux larmes” sans son travail bien-aimé servant des repas aux enfants de l’école primaire.

Elle a également conservé ses habitudes frugales, conduisant une Kia et faisant du shopping à Primark.

Trish a également continué avec plaisir à travailler comme serveuse après avoir gagné de l’argent 1 crédit

S’adressant à The Mirror l’année dernière, Trish a déclaré qu’elle “n’aime pas se montrer et se vanter de l’argent” et “ne peut pas être chic de toute façon”.

Elle a ajouté : “A me voir, on ne croirait pas que j’étais millionnaire, mais si je dois m’habiller, je me sens fausse, je préfère mon jean.”

Au lieu de cela, Trish et son partenaire Graham Norton, qui travaille comme décorateur, ont acheté deux caravanes et pris le soleil en vacances à Benalmádena, Benidorm et Ibiza.

Trish, qui est tombée enceinte quelques semaines seulement après sa victoire après cinq ans d’essais, a déclaré que c’était un “meilleur sentiment” que de gagner le prix en argent.

Travail de nuit chez M&S

Elaine Thompson empile toujours les étagères de M&S malgré sa victoire à la loterie il y a 27 ans Crédit : NCJ MEDIA

Elaine Thompson a ramassé un incroyable 2,7 millions de livres sterling en 1995, mais travaille toujours de nuit chez Marks & Spencer empilant les étagères.

Le travailleur clé de Killingworth a même continué à travailler pendant la pandémie, malgré son asthme et sa vulnérabilité.

Elle a déclaré en 2020: «J’ai fait les départs à 2h du matin tous les jours, donc je suis de 2h à 9h.

« L’entreprise était fantastique. Ils m’ont laissé partir à 8h30 parce que je suis asthmatique et que je suis vulnérable, donc je n’étais avec aucun des clients.

« Je quittais la maison à 1h15 tous les matins, je me lève à minuit.

« Quelques fois pendant le confinement, c’était vraiment difficile. Je conduisais pour aller au travail en pensant ‘Qu’est-ce que je fais ?’

«Je n’aurais pas pu faire de congé. Je vais atteindre 65 ans la semaine prochaine mais je ne suis pas encore prêt à prendre ma retraite.

Elle a expliqué qu’elle continuait à travailler pour être un bon modèle pour ses enfants, qui avaient cinq et 10 ans au moment de sa victoire.

Elle a déclaré : « Il est important que les enfants vous voient travailler dur.

« J’adore mon travail et ce n’est pas parce que j’ai gagné à la loterie que j’ai eu envie d’arrêter de travailler. Tout est question d’équilibre. »

Elle espérait inspirer ses enfants à être les premiers de la famille à aller à l’université, ce qu’ils ont réalisé plus tard.

Volvo d’occasion

Le constructeur Steve Thomson, 43 ans, conduit toujours la Volvo d’occasion de sa femme Lenka après avoir remporté un jackpot de 105 millions de livres sterling à l’EuroMillions.

Steve et Lenka Thomson ont acheté une camionnette d’occasion et un Volvo XC90 avec leurs énormes gains de 105 millions de livres sterling Crédit : Andrew Matthews / PA

Après leur incroyable victoire en 2019, Steve s’est acheté une camionnette d’occasion, tandis que Lenka a acheté un Volvo XC90.

Cependant, le couple s’est éclaboussé sur un immense domaine de 14,5 acres qui dispose d’une piscine, d’un court de tennis et d’une grange de fête.

Steve a expliqué au Sun en mai qu’il faisait toujours son propre bricolage et qu’il rénoverait lui-même la maison.

Tout comme les Thomson, Joe et Jess Thwaite conduisent une Volvo d’occasion, bien qu’ils aient gagné gros à l’Euromillions en mai de cette année.

Joe et Jess Thwaite ont été modérés avec leurs achats depuis qu’ils ont empoché 184 000 £ en mai Crédit : Andrew Matthews / PA

Joe et Jess Thwaite avec leur Volvo près de chez eux dans le Gloucestershire Crédit : Marc Giddings

Le couple, qui a 49 et 44 ans, est devenu le plus grand gagnant de la loterie du Royaume-Uni après avoir empoché 184 millions de livres sterling, mais n’a dépensé que 38 000 livres sterling de ses gains pour une Volvo V60 grise discrète.

Des voisins ont déclaré au Sun en juin qu’ils n’étaient pas surpris de leur achat « raisonnable » et « respectable ».

L’un d’eux a déclaré: «Ce sont des gagnants de méga loterie, mais ce sont avant tout des gens terre-à-terre qui ont travaillé dur toute leur vie.

“On pourrait s’attendre à ce qu’ils aillent acheter une Ferrari ou une Bugatti. Au lieu de vivre la grande vie, ils poursuivent leur plan initial de refaire la maison et de s’assurer que les choses sont triées comme ils l’avaient prévu à l’origine.

Faire le ménage dans une ferme porcine

Susan Herdman travaille dans une ferme porcine dirigée par son partenaire Andrew, se salissant pour aider à nettoyer Crédit : Susan Herdman / Instagram

Susan Herdman a fui une vie de luxe pour travailler dans une ferme porcine, se réveillant à 6h30 pour se salir les mains en nettoyant la porcherie.

La coiffeuse du Hertfordshire avait du mal à payer les factures et ne pouvait pas toujours garder le chauffage allumé lorsqu’elle a gagné 1,2 million de livres sterling en 2010.

Décrivant ce qu’elle ressentait lors de la victoire, elle a déclaré au Mirror en 2020 : « Il n’y a pas eu d’hystérie, pas de course autour de la salle en criant. C’était juste un gros “Dieu merci”. Merci.’

“Juste un soulagement absolu que si je faisais attention, je serais bien financièrement pour le reste de ma vie. Je n’aurais pas à me battre constamment contre la montre, à serrer les rendez-vous.

Susan, qui était une mère célibataire à l’époque, est restée dans son travail de coiffeuse pendant six mois avant de commencer à sortir avec l’éleveur de porcs Andrew, qui vivait à 220 miles de là dans le North Yorkshire.

Elle et son fils Jake ont déménagé à la ferme d’Andrew en mars 2011 et elle passe maintenant ses journées à aider avec les cochons.

Elle a dit : « C’est une vie difficile, mais c’est une bonne vie. Une fois que vous avez été un travailleur, je ne pense pas que vous ne travaillerez jamais. Vous avez besoin d’un but pour vous lever. Je dois aussi penser à l’avenir de mon fils.

Les quelques choses sur lesquelles elle a fait des folies incluent un grand camping-car et elle a offert à ses parents et à ses sœurs des vacances et des voitures.

Plombier dédié

John Doherty a continué à travailler comme plombier après que lui et sa femme Alison aient remporté une énorme victoire à la loterie de 14 millions de livres sterling 1 crédit

Une victoire de 14 millions de livres sterling n’a pas pu empêcher le travailleur John Doherty de réparer la plomberie des gens.

Le commerçant d’Elderslie, en Écosse, dirigeait sa propre entreprise, JDPS Plumbers, lorsque lui et sa femme Alison, qui ont acheté le billet gagnant, ont empoché le montant exorbitant en 2016.

L’année dernière, il a déclaré : « Je vais probablement ralentir un peu, mais je veux continuer à le faire.

“C’est parce que c’est le mien – si je travaillais pour quelqu’un d’autre, je serais absent.”

Cuisinier à la caserne de pompiers de Watford

Julie Jeffrey a gagné au loto, mais elle aimait trop son travail pour y renoncer Crédit : BBC

Julie Jeffrey a continué à travailler comme cuisinière dans une caserne de pompiers à Watford après avoir récolté 1 million de livres sterling dans un jackpot de loterie en 2002.

Elle et son partenaire Chris ont pris la décision de rembourser leur hypothèque et de constituer un fonds en fiducie pour leurs deux enfants, mais ont continué à mener une vie normale.

Julie a déclaré au Watford Observer en 2019: “C’est vrai que la vie est devenue plus confortable, mais nous vivons toujours une vie basique et je fais le même travail.

“Nous pouvons utiliser l’argent pour aider à payer les factures ou pour nous amuser, mais si nous abandonnions le travail, nous devrions nous surveiller et faire attention à ce que nous dépensons.”