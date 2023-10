Après plus d’un siècle et maintenant avec environ 2,5 milliards de fans dans le monde, le cricket fait son retour aux Jeux olympiques.

Avec son format T20 dynamique et plus rapide, le deuxième sport le plus populaire a été ajouté lundi au programme des Jeux de Los Angeles 2028 par le Comité international olympique avec la crosse, le baseball-softball, le flag-football et le squash.

« Avoir le cricket aux Jeux olympiques signifie une interaction avec un public mondial », a déclaré le capitaine de l’équipe masculine canadienne de cricket, Saad Bin Zafar, à CBC Sports. « Le cricket a un grand nombre de fans en dehors de l’Amérique du Nord. [The] Les Jeux olympiques ont un grand nombre de fans à travers le monde et [it’s now] une interaction de deux bases de fans différentes fusionnant en une seule.

« Je crois que les Jeux olympiques en tireront beaucoup et que le cricket en tirera beaucoup. »

La décision concernant l’inclusion du cricket aux Jeux olympiques pour la première fois depuis 1900 – la seule apparition de ce sport aux Jeux – a été confirmée par l’ensemble des membres du CIO lors d’une réunion à Mumbai, en Inde.

« Nous sommes impatients de travailler avec Cricket Canada », a déclaré David Shoemaker, PDG et secrétaire général du Comité olympique canadien. « C’est un sport très pratiqué et adopté par les nouveaux Canadiens. Plus nous pouvons faire en sorte qu’Équipe Canada ressemble au Canada, c’est vraiment important pour moi personnellement et pour nous en tant qu’organisation. »

Selon Statistique Canada, 500 000 immigrants sont arrivés au pays entre 2015 et 2020 en provenance de pays où le cricket est le sport national ou a une représentation nationale.

REGARDER | Le joueur de cricket canadien Rayyan Pathan explique le format T20 :

Vous n’avez jamais joué au cricket ? Voici une petite leçon d’un joueur GT20 Vidéo en vedetteCertaines des plus grandes stars du cricket au monde sont arrivées dans la région du Grand Toronto alors que Brampton accueille le tournoi de cricket GT20 Canada. Le journaliste de Metro Morning, Saloni Bhugra, a reçu une leçon rapide du joueur du GT20 Rayyan Pathan pour voir en quoi consiste ce sport.

Lors d’une réunion précédente avant le vote du CIO lundi, le directeur sportif de Los Angeles 2028, Niccolo Campriani, a révélé que le cricket était « un sport facile à présenter » à l’organisme olympique.

« Pense [about] mon ami ici Virat [Kohli]. Il est le troisième athlète le plus suivi au monde sur les réseaux sociaux avec 340 millions de followers. C’est plus que LeBron James, Tom Brady et Tiger Woods réunis. C’est l’ultime gagnant-gagnant », a déclaré Campriani.

Kohli est actuellement en compétition pour l’Inde, pays hôte, à la Coupe du monde internationale de cricket masculin d’un jour, l’un des événements sportifs les plus regardés au monde et la compétition phare de ce sport. Les chiffres de l’International Cricket Council (ICC) montrent que la couverture en direct du tournoi 2019 a atteint une audience moyenne cumulée mondiale de 1,6 milliard de téléspectateurs.

REGARDER | La star canadienne du cricket Saad Bin Zafar revient sur une année historique :

Le capitaine de l’équipe nationale masculine, Saad Bin Zafar, revient sur une année marquante pour le cricket canadien Vidéo en vedetteLa star canadienne du cricket Saad Bin Zafar se joint à CBC Sports pour discuter d’une année mémorable culminant avec le retour du sport aux Jeux olympiques pour LA28.

Selon l’Associated Press, l’Inde – le pays le plus peuplé du monde – devrait désormais augmenter la valeur de ses droits de diffusion pour l’organisme olympique de plus de 100 millions de dollars américains.

Pour 2022-2024, la société de médias indienne Viacom18 avait acheté les droits pour 31 millions de dollars américains, selon The Economic Times.

Le PDG de Boundaries North, Rahul Srinivasan, estime que les membres associés de l’ICC comme le Canada, et plus particulièrement le cricket féminin, bénéficieront également de l’inclusion olympique de ce sport.

Le groupe canadien d’investissement dans le sport WEIC Sports United (anciennement Teams Canada) a lancé l’initiative Boundaries North en avril, formant une alliance stratégique avec Cricket Canada qui vise à stimuler la croissance de ce sport dans le pays.

Surnommé « le roi », l’Indien Virat Kohli est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de cricket au monde et l’un des plus grands batteurs de l’histoire de ce sport. (Surjeet Yadav/Getty Images)

Au profit du football féminin

« Au niveau mondial, les plus grands gagnants de cette annonce sont ce que nous appelons les pays-nations associés », a déclaré Srinivasan. « Ceux qui sont sur le point d’entrer dans le top 10, le top 15 du [ICC full member] Les principales nations du cricket peuvent désormais faire valoir auprès de leurs gouvernements que le cricket doit être considéré de la même manière que les autres sports participant aux Jeux olympiques.

Le Canada, aux côtés des États-Unis (2019) et des Pays-Bas (1966), est membre associé de la hiérarchie à deux niveaux de la CPI depuis 1968.

« Le football féminin en bénéficiera vraiment », a ajouté le dirigeant d’entreprise sportive canadienne. « En 2022, les Jeux du Commonwealth incluaient le cricket féminin et ce fut un énorme succès. [It] a vraiment augmenté la popularité des Jeux [and] a vraiment montré au monde le talent du football féminin.

« Je m’attendrais maintenant à un effet similaire avec les Jeux olympiques en termes de création de popularité, en inspirant les jeunes femmes du monde entier à jouer au cricket. »

REGARDER | Les fans de cricket célèbrent le retour de ce sport aux Jeux olympiques :

Le cricket arrive aux Jeux olympiques de 2028 Vidéo en vedetteLes fans indiens de cricket célèbrent le retour du cricket aux Jeux olympiques de 2028 après 128 ans d’absence. L’intégration du deuxième sport le plus populaire au monde dans les jeux contribue à attirer un énorme marché de fans en provenance d’Asie du Sud.

Le cricket devrait être un événement à six équipes pour les femmes et les hommes à LA28. Selon le CIO, le processus de qualification sera annoncé ultérieurement.

« Maintenant, le plus grand événement du cricket est [a] Coupe du monde », a déclaré Rhea Misra, joueuse polyvalente de l’équipe nationale féminine canadienne. « [The Olympics is] le summum absolu. »

Misra a représenté le Canada aux qualifications des Amériques pour la Coupe du monde féminine T20 de l’ICC en septembre.

« Dans notre équipe, nous avons trois jeunes, dont moi-même… On parle toujours de [T20] ligues de franchise, mais maintenant, avec les Jeux olympiques qui approchent, cela nous donne une autre opportunité de jouer aux côtés de si grands noms. »

REGARDER | Intérêt croissant pour le cricket féminin en Ontario :

L’intérêt pour le cricket féminin augmente en Ontario Vidéo en vedetteCertaines des plus grandes stars du cricket au monde se sont rendues dans la région du Grand Toronto, alors que Brampton accueille le tournoi de cricket Global T20 Canada. Alors que ce sport est désormais sous les projecteurs, certains réfléchissent au rôle des femmes dans l’avenir des grands tournois comme celui-ci. Talia Ricci s’adresse aux joueuses qui aimeraient voir davantage d’encouragements et d’investissements pour inciter les jeunes filles à jouer.

Pourquoi à Los Angeles ?

Alors que les Jeux de Los Angeles de 2028 devraient accueillir à nouveau le cricket aux Jeux olympiques, son directeur sportif a souligné les facteurs clés qui ont influencé la décision.

« L’engagement en faveur du développement du cricket aux États-Unis est réel, et cela se concrétise déjà avec le lancement de la toute première saison de la Major League Cricket plus tôt cette année, qui a dépassé toutes les attentes. Et le [men’s] La Coupe du monde T20 en 2024 aura lieu aux États-Unis et aux Antilles », a déclaré Campriani, qui a remporté trois médailles d’or olympiques en tir sportif pour l’Italie.

Le Canada a décroché sa toute première place à la Coupe du monde masculine T20 plus tôt en octobre avec une victoire de 39 points contre les Bermudes lors des qualifications des Amériques pour la Coupe du monde masculine T20 de l’ICC.

« Je pense que la croissance du cricket elle-même [in Canada] dans les trois ou quatre prochaines années mettra en évidence l’importance de [that] match et l’année que nous avons eu », a déclaré le président de Cricket Canada, Rashpal Bajwa.

« Les gars ont montré leur caractère. »

Alors que l’équipe canadienne masculine de cricket commence à se préparer pour ses débuts en Coupe du monde T20 l’année prochaine, ce qui pourrait être le début d’un processus de qualification olympique, Bajwa croit que l’inclusion du sport à LA28 a inspiré les stars mondiales du jeu.

« Je pense que tous ces joueurs aiment [Australian] Steve Smith et Virat Kohli sont vraiment excités à l’idée de participer aux Jeux olympiques parce qu’ils veulent monter sur le podium avec une médaille autour du cou – c’est la fierté que vous obtenez.

« Le monde entier [of cricket] est ravi de rejoindre le mouvement olympique. »