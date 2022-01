Gagnant et faits saillants de l’épisode du 26 janvier

L’épisode Beach Break d’AEW Dynamite a livré des combats puissants du début à la fin, car l’émission avait des cartes de match passionnantes empilées au Wolstein Center de Cleveland, Ohio. L’événement principal de mercredi soir était un match d’échelle de titre TNT, dans lequel Orange Cassidy et Adam Cole ont poursuivi leur rivalité croissante.

Dans un autre combat très attendu, un match Ladder a été mis en place pour déterminer le champion incontesté de la TNT entre Cody Rhodes et Sammy Guevara. Lors d’un concours spécial de trios – Chris Jericho, Santana et Ortiz de l’Inner Circle ont combattu Daniel Garcia et 2point0. Red Velvet a affronté « Legit » Leyla Hirsch dans un match de division féminine, tandis que les dernières rivalités mettant en vedette les meilleures stars CM Punk et le Dr Britt Baker DMD ont été les points forts de l’émission.

Voici un aperçu de tout ce qui s’est passé lors de l’épisode du 26 janvier d’AEW Dynamite:

Match en échelle pour le championnat TNT : Cody Rhodes (C) contre Sammy Guevara : Dans l’un des meilleurs premiers matchs de Dynamite de tous les temps, alors que les deux hommes se sont battus dur dans et hors du ring. À la fin, les deux lutteurs ont gravi les échelons vers les ceintures de titre, mais Guevara a fustigé Rhodes avec l’une des ceintures pour envoyer le champion en titre s’écraser sur le tapis et assurer la plus grande victoire de sa carrière.

Wardlow contre Elijah Dean et James Alexander : Lors du deuxième match de la soirée, Wardlow a envoyé aux deux adversaires son Powerbomb Symphone pour assurer une double victoire devant son public.

Match de trios – Chris Jericho, Santana et Ortiz contre 2point0 et Daniel Garcia : Jericho, Santana et Ortiz ont battu 2point0 et Garcia, lorsque Santana a frappé un Piledriver et épinglé Matt Lee pour remporter la victoire.

CM Punk et MJF ont eu une confrontation verbale, tous deux se sont tirés dessus avant que FTR et Wardlow ne soient convoqués par MJF. Pendant ce temps, Shawn Spears a déchargé sur Punk avec une chaise en acier pendant que FTR le maintenait. Le segment s’est terminé avec MJF assis sur le corps blessé du Punk.

Red Velvet contre « Légitime » Leyla Hirsch : Du côté féminin, Hirsch a battu Velvet avec un roll-up et a obtenu un compte de trois.

Match Lights Out – Orange Cassidy contre Adam Cole: Cassidy a réussi à culminer des semaines d’intensification de la haine contre Cole en livrant un coup bas parfaitement chronométré, avant de le serrer dans ses bras pour envoyer Cole s’écraser sur la scène pour une victoire décisive.

