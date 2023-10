Gagnant de la grande finale de Khatron Ke Khiladi 13 : Dino James remporte le grand prix du spectacle de Rohit Shetty

Le rappeur, auteur-compositeur et compositeur Dino James est devenu le vainqueur du Khatron Ke Khiladi 13. On dirait qu’il est venu, qu’il a vu et qu’il a vaincu. Dino James avait déclaré qu’il remporterait certainement le trophée. Il a dit qu’il était un passionné de fitness et qu’il n’avait peur de rien. Né dans le Madhya Pradesh, Dino James est issu d’un chrétien malayalee du Kerala. Le deuxième finaliste est Arjit Taneja tandis que la troisième place est occupée par Aishwarya Sharma. Les fans de Khatron Ke Khiladi 13 ont également vu Salman Khan venu annoncer la nouvelle saison à partir de demain.

Nous avons vu une cascade de voiture entre Shiv Thakare et Arjit Taneja. C’est ce dernier qui l’a remporté. Les deux ont dû prendre les clés et conduire une voiture à travers des obstacles. Arjit a conduit la voiture très vite et ça s’est bien amusé. Ensuite, il a dû le conduire sur une rampe à l’intérieur d’une camionnette. Il y eut encore une explosion.

Les fans saluent Dino James

Dino James a été l’un des meilleurs joueurs de la saison. Il a fait toutes les cascades et est resté à l’écart des drames inutiles. Tout le monde pensait que Dino James et Arjit Taneja étaient deux des meilleurs candidats. Arjit a adoré la cascade de l’explosion d’une voiture et a déclaré qu’il se sentait comme le héros d’un film de Rohit Shetty. Les gens découvrent également les chansons de Dino James après cela. Soundous Moufakir avait l’air ravi de la victoire d’Arjit Taneja.

Cette fois, l’émission n’a pas été autant tendance sur les réseaux sociaux. Les gens aimaient les candidats comme Arjit Taneja, Dino James et Rashmeet.