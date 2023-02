Gagnant de Bigg Boss 16 : Shiv Thakare, Priyanka Chahar Choudhary ou Archana Gautam ; qui réclamera le trophée? Les fans prédisent [Watch video]

Gagnant du Bigg Boss 16 : La finale de Bigg Boss 16 approche et la compétition est féroce entre les cinq finalistes. Le trophée du vainqueur, une licorne blanche scintillante avec des pointes dorées, a été révélé et les fans se tournent vers Twitter pour exprimer leur enthousiasme et leurs spéculations sur qui remportera la victoire. Priyanka Chahar Choudhary et Shiv Thakare sont considérés comme les favoris, mais tout peut arriver dans la finale. La tension est palpable alors que les téléspectateurs se préparent pour une course folle remplie de rebondissements, de virages et de surprises. Le suspense est de taille, mais une chose est sûre, le final s’annonce épique. Qui sortira victorieux et revendiquera le trophée comme le sien ? Restez à l’écoute pour le découvrir. Regardez des vidéos de divertissement.