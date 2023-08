Gagnant Bigg Boss OTT 2 : Tout ce que vous devez savoir sur Elvish Yadav

Lundi soir, la grande finale tant attendue de Bigg Boss OTT 2 a eu lieu, et l’éminent YouTuber Elvish Yadav, né à Haryana, a été déclaré vainqueur de la compétition. Elvish a reçu Rs 25 lakh en prix en plus du trophée Bigg Boss. Elvish avait rejoint la maison en tant que joker et n’y était resté que quatre semaines, alors que les quatre autres candidats, Abhishek Malhan, Pooja Bhatt, Bebika Dhurve et Manisha Rani, étaient là depuis le début. L’énorme base de fans du vlogger a organisé des défilés de voitures et de vélos et a fait un gros effort pour voter pour lui. Ce fut une aventure incroyable pour lui au sein de la maison ! Il a rapidement conquis les cœurs grâce à ses doublures amusantes et à son attitude confiante.