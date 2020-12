Après presque 10 ans, le vétéran Gaganjeet Bhullar a remporté dimanche un titre du Professional Golfers Tour of India (PGTI) en remportant le Tata Steel Tour Championship ici – son 10e trophée du circuit. Son dernier titre PGTI était arrivé en mars 2011 à Chandigarh. Bhullar (32 ans) l’a vu à la maison avec un quatre-moins-68 durement disputé malgré une course cahoteuse le dernier jour. Il a totalisé un nombre exceptionnel de 24 sous 264 pour la semaine.

Gaganjeet a remporté le chèque gagnant de Rs. 24,24,750 et est maintenant susceptible de faire des gains majeurs dans le classement mondial de sa 807e position actuelle, après avoir remporté cinq points du classement mondial officiel de golf pour sa victoire dimanche.

« Honnêtement, je ne m’attendais pas du tout à gagner cette semaine. Cette semaine, le premier objectif pour moi était de faire la coupe. Mais j’ai continué à prendre de l’élan à chaque tour de passe et j’ai joué quatre tours solides où mon putting était très constant », at-il m’a dit.

Le dernier tour des Rs. L’événement de 1,5 crore a été témoin d’un concours passionnant alors que Bhullar de Kapurthala, les Bengalureans Chikkarangappa et Khalin Joshi, SSP Chawrasia de Kolkata et Amardeep Malik de Noida étaient tous en tête ou en tête commune à différentes étapes.

Chikkarangappa a terminé la semaine en tant que finaliste après son quatrième tour de 68 a porté son total à 22 sous 266. Sa deuxième place l’a porté de la 11e à la deuxième place dans l’Ordre du mérite du PGTI.

Khalin Joshi (69 ans) a terminé troisième avec 21 moins de 267, Rahil Gangjee de Kolkata, qui a décroché le meilleur score de la journée de 67, a pris la quatrième place à 20 sous 268 avec SSP Chawrasia (72). Amardeep Malik (73 ans), le leader conjoint du troisième tour avec Bhullar et Chawrasia, a terminé la semaine à la sixième place à 19-under-269.

Dimanche, les 27 joueurs de tête sur 53 ont joué leurs neuf premiers trous à Golmuri et les neuf seconds à Beldih. Les 26 joueurs restants ont d’abord joué à Beldih, puis à Golmuri.

Bhullar (69-63-64-68), vainqueur de 10 titres internationaux avec des victoires à la fois sur l’European Tour et l’Asian Tour, a mis toute son expérience en jeu en réussissant malgré cinq lancers (trois bogeys et un double bogey) au tour final.

Le Bhullar, né à Amritsar, qui détient le record indien de neuf victoires sur le circuit asiatique, a consolidé sa position au sommet avec une rafale d’oiseaux précoces sur les premier, troisième et quatrième trous grâce à ses tirs précis de fer et de coin. Ses ennuis ont commencé le cinquième où il a doublé après avoir trouvé le danger. Il a raté un haut et un bas sur le trou suivant pour laisser tomber un autre coup.

Bhullar, une partie de l’équipe indienne qui a remporté la médaille d’argent aux Jeux asiatiques de Doha 2006, a reculé d’un coup avec une conversion d’oiseau de 15 pieds au huitième avant de concéder un autre bogey le 11e. Le large de six pieds du Pendjab a ensuite ajouté deux autres birdies les 12 et 13 avant de trouver à nouveau des problèmes le 15, où il a atterri dans les arbres et a donc fait du bogey.

Bhullar était deux derrière Chikka et Joshi après 15 trous, mais le match a tourné la tête lorsque le vainqueur final a joué pour l’aigle le 16 et a coulé un 20 pieds pour birdie le 17. Alors que Chikka et Joshi trébuchaient le 18 avec respectivement un bogey et un double bogey, Bhullar a ensuite scellé le titre avec une marge de deux coups après un par sur le dernier trou.