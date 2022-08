Gaganjeet Bhullar et Rashid Khan dirigent un important contingent indien en Corée

Gaganjeet Bhullar, Rashid Khan et le vétéran Jyoti Randhawa feront partie des 11 golfeurs indiens qui participeront à la quatrième série internationale de Corée, à partir d’ici jeudi.

Bhullar sera de bonne humeur après avoir mis fin à sa sécheresse de quatre ans sur le circuit asiatique en remportant le Fiji International plus tôt ce mois-ci. Il avait terminé deuxième à égalité au GS Caltex Maekyung Open en Corée en 2018 et sera désireux de décrocher un autre titre avec un élan de son côté.

Les autres Indiens sur le terrain incluent Khan, qui a défié Bhullar pour le titre en Indonésie, le vétéran Randhawa, qui à 50 ans a montré qu’il était toujours capable de donner du fil à retordre à des golfeurs beaucoup plus jeunes.

Parmi les autres Indiens figurent Shiv Kapur, Rahil Gangjee, Ajeetesh Sandhu, S Chikkarangrappa, Viraj Madappa, SSP Chawrasia, Veer Ahlawat et Honey Baisoya.Korea’s Bio Kim travaille à son objectif de terminer en tête de l’ordre du mérite de la tournée asiatique et du Classement du Korean PGA Tour cette saison.

Kim a remporté le SK Telecom Open sur le Korean PGA Tour en juin sur l’île de Jeju et bien que l’événement de 1,5 million de dollars de cette semaine se déroule dans un lieu différent, le Lotte Skyhill Country Club, il a de grands espoirs pour la semaine.

Kim connaît l’une des plus belles saisons de sa carrière après avoir également remporté le GS Caltex Maekyung Open en mai, qui était sa première victoire sur le circuit asiatique. Il occupe actuellement la troisième place sur la liste du mérite de l’Asian Tour et la quatrième du classement coréen. Au cours du mois dernier, il a travaillé avec l’entraîneur de golf coréen Gyutae Kim, qui a également entraîné la star du PGA Tour et son compatriote Sungjae Im.

