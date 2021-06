Gaffe du Sunday Morning Live alors que les fans font exploser des problèmes de son irritants qui ont « ruiné » le spectacle

SUNDAY Morning Live souffre d’une erreur alors que les fans font exploser des problèmes de son irritants qui ont « ruiné » un segment.

Sean Fletcher et l’ancienne star d’EastEnders Nina Wadia ont animé l’épisode d’aujourd’hui de l’émission de discussion sur les affaires religieuses et d’actualité.

Le duo présentateur s’adressait au très révérend et évêque de Hertford Michael Beasley, Clive Aruede de l’association Black Humanist.

Ils ont été rejoints par Hasmita Patel, membre du temple hindou de Neasden et pharmacienne et Marianna Spring, journaliste de désinformation de la BBC pour discuter de ce que la religion peut faire de plus pour lutter contre Covid-19.

La conversation allait bon train jusqu’à ce que les gremlins du système décident de jouer.

Les problèmes de son ont perturbé le reste du segment et les téléspectateurs se sont adressés à Twitter pour se plaindre des problèmes de technologie.

Un téléspectateur a fulminé : « … encore une fois, des interviews *en aval* renforcent le fait que le haut débit au Royaume-Uni est généralement un peu merdique… »

Un autre s’est déchaîné : « Troubles problèmes de son sur #bbcsml. »

Un troisième téléspectateur a plaisanté en faisant référence au personnage de Marvel, Loki: « Loki s’amuse avec la transmission. #bbcsml. »

Alors que cet utilisateur s’est assuré d’alerter ceux des sons de crépitement lorsqu’ils ont tweeté: « Avertissement du casque pour #bbcsml. »

Au cours de cette semaine sur Morning Live, l’ancienne actrice de Corrie Kym Marsh a fondu en larmes alors qu’elle parlait de la bataille contre le cancer de son père.

Son père bien-aimé Dave, 76 ans, se bat pour sa vie après un diagnostic dévastateur.

Le couple a réalisé un film émouvant qui a été diffusé dans l’émission et lorsque les caméras sont revenues au studio, Kym était en larmes.

La chanteuse et actrice de 45 ans a expliqué : « Je suis désolée, c’est tellement difficile pour moi de regarder ça. Je suis fier de toi, papa. »