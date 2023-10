Gaetz pourrait appeler à un vote de censure contre McCarthy aujourd’hui

Le membre du Congrès de Floride, Matt Gaetz, a déclaré aux membres de la Chambre des représentants qu’il avait l’intention d’appeler à ce qui équivaudrait à un vote de censure à l’encontre du président de la Chambre, Kevin McCarthy, lors de son discours à la Chambre lundi.

M. Gaetz a pris la parole à la Chambre pendant une période où les membres sont autorisés à prononcer des discours généraux sur n’importe quel sujet pour critiquer le Californien pour avoir permis à la Chambre d’adopter un projet de loi de dépenses provisoire pour empêcher une fermeture du gouvernement samedi soir, quelques heures seulement avant l’expiration de la période. l’année fiscale.

Le républicain de Floride et un petit groupe de ses collègues de droite s’étaient opposés à cette mesure, connue sous le nom de résolution continue, car elle ne prévoyait pas de coupes draconiennes dans la plupart des ministères.

Dans ses remarques, il a accusé M. McCarthy d’avoir agi en faveur de l’extension « des dépenses de Joe Biden et des priorités politiques de Joe Biden » et d’avoir « donné… à l’Ukraine l’argent que Joe Biden voulait », citant les déclarations des dirigeants du Sénat qui ont exprimé leur confiance dans le fait que le Congrès adoptera bientôt une législation visant à étendre le soutien financier américain à la défense de Kiev contre l’invasion russe, ainsi que les propres paroles de M. McCarthy sur son désir de financer l’aide à la défense de l’Ukraine et un ensemble de priorités en matière de sécurité des frontières et d’immigration rédigées par le Parti républicain.

« Il va être difficile pour mes amis républicains de continuer à qualifier le président Biden de faible. Alors qu’il continue de prendre l’argent du déjeuner du Président McCarthy dans chaque négociation », a-t-il déclaré.

M. Gaetz a également fait valoir que la Chambre n’est plus en mesure d’adopter une législation visant à financer la défense de l’Ukraine parce que, dans son discours, M. McCarthy a accepté d’appliquer la soi-disant « règle de Hastert » à toutes les lois.

Nommée en l’honneur d’un agresseur d’enfants reconnu qui a été président républicain de la Chambre de 1999 à 2007, la « règle Hastert » n’est pas une véritable règle de la Chambre.

Au lieu de cela, il fait référence à une pratique dont Hastert, un criminel reconnu coupable et délinquant sexuel, a été le premier à refuser de laisser la chambre voter sur une législation qui n’avait pas le soutien d’une majorité de républicains.

En pratique, c’est un moyen pour le Parti républicain d’exclure les démocrates du processus de gouvernement et de limiter le bipartisme.

Selon des sources républicaines qui se sont entretenues avec L’indépendant Dans les mois qui ont suivi l’élection de M. McCarthy à la présidence après un nombre record de 15 scrutins distincts, l’application de la « règle Hastert » était une condition à laquelle le Californien avait accepté avant de recevoir suffisamment de voix d’un petit groupe de résistants extrémistes pour revendiquer le marteau.

« La dernière fois qu’il y a eu un vote indépendant sur l’Ukraine à cet étage, c’était la semaine dernière : 101 républicains ont voté pour, 117 républicains ont voté contre. Selon la règle Hastert, que le président McCarthy a acceptée en janvier, vous ne pouvez pas utiliser les démocrates pour obtenir la majorité, certainement sur un sujet aussi important que l’Ukraine », a-t-il déclaré.

Poursuivant, M. Gaetz a admis que la Chambre pourrait accepter d’adopter un projet de loi visant à financer l’aide à Kiev, mais il a décidé de faire valoir qu’un tel financement ne devrait pas être associé à des fonds frontaliers.

« Je comprends que beaucoup de gens ne soient pas d’accord avec mon point de vue sur la frontière ou sur l’Ukraine. Mais pouvons-nous au moins convenir que peu importe ce que vous pensez de l’Ukraine ou de la frontière sud, chacun mérite la dignité de sa propre considération et ne devrait pas être regroupé là où ils pourraient passer là où chacun individuellement ne le ferait pas », a-t-il déclaré.

«C’est ce dont nous essayons de nous éloigner. C’est l’esprit de l’accord de janvier que nous avons conclu avec le Président : ne plus mélanger ces questions disparates pour que les intérêts du peuple américain soient subjugués ici, sur le parquet de la Chambre ».

Il a également affirmé que M. McCarthy agissait à la demande de M. Biden et non de la conférence du GOP, et a de nouveau demandé quel accord il avait conclu avec le président.

« Monsieur le Président, dites-nous simplement ce qu’il y avait dans l’accord parallèle secret avec l’Ukraine… Je demanderais que ces questions reçoivent une réponse bientôt, car il pourrait y avoir d’autres votes aujourd’hui ou plus tard cette semaine qui pourraient être impliqués par les réponses à ces questions. Les membres du Parti républicain pourraient voter différemment sur une motion d’annulation s’ils entendaient ce que le Président avait à nous dire sur son accord secret avec Joe Biden sur l’Ukraine », a-t-il déclaré. « Je vais vous écouter – restez à l’écoute ».