Gaetz dit qu’il cherchera à évincer McCarthy en tant que président

WASHINGTON-

Le représentant Matt Gaetz a déclaré dimanche qu’il tenterait de destituer cette semaine le président de la Chambre, Kevin McCarthy, un compatriote républicain, après que McCarthy s’est appuyé sur le soutien des démocrates pour adopter une législation évitant une fermeture du gouvernement. « Allez-y », a répondu McCarthy.

Gaetz, un ennemi de longue date de McCarthy, a déclaré dans des interviews diffusées que McCarthy avait commis une « violation flagrante et substantielle » des accords qu’il avait conclus avec les républicains de la Chambre en janvier lorsqu’il s’était présenté à la présidence. En conséquence, Gaetz a déclaré qu’il déposerait une « motion pour quitter le fauteuil », comme le permettent les règles de la Chambre.

Réponse de McCarthy : « Qu’il en soit ainsi. Allez-y. Finissons-en et commençons à gouverner. »

Aucun orateur n’a jamais été démis de ses fonctions par une telle démarche. Des votes de procédure pourraient être proposés pour arrêter la motion ou cela pourrait déclencher un vote à la Chambre sur la question de savoir si McCarthy, R-Calif., doit rester président.

« Je pense que nous devons arracher le pansement », a déclaré Gaetz, R-Fla. « Je pense que nous devons avancer avec un nouveau leadership digne de confiance. »

Les Républicains viennent de terminer une semaine tumultueuse au cours de laquelle le Congrès a flirté avec une fermeture du gouvernement et le parti majoritaire à la Chambre n’a même pas pu adopter son propre projet de loi dans le but d’éviter une fermeture. Les législateurs républicains se sont plaints que la Chambre ait attendu trop longtemps pour examiner les projets de loi de dépenses annuels, gaspillant ainsi une occasion de forcer le Sénat à négocier sur les dépenses et les priorités politiques.

McCarthy a continuellement tenté d’apaiser l’aile conservatrice et a présenté vendredi un plan à court terme pour financer le gouvernement tout en adoptant de fortes réductions des dépenses de près de 30 % pour de nombreuses agences et des dispositions strictes en matière de sécurité aux frontières. Mais cela a été jugé insuffisant par certains républicains, et 21 se sont joints à tous les démocrates pour voter contre le paquet.

McCarthy s’est tourné samedi vers un projet de loi qui obtiendrait le soutien des démocrates. Il maintient le financement des agences aux niveaux actuels jusqu’à la mi-novembre et fournit 16 milliards de dollars de secours en cas de catastrophe aux États et aux communautés confrontés aux ouragans et autres catastrophes naturelles. Les démocrates ont sauté sur l’occasion de maintenir le gouvernement ouvert et les deux chambres ont adopté le projet de loi à une majorité écrasante.

Gaetz avait menacé de déposer sa motion d’éviction si McCarthy travaillait avec les démocrates et il a déclaré que le programme de dépenses dépassait les garde-fous que McCarthy avait acceptés dans sa tentative de devenir président.

McCarthy a le soutien d’une large majorité des Républicains de la Chambre, mais comme le Parti Républicain détient une très faible majorité de 221 voix contre 212, il pourrait avoir besoin des voix de certains Démocrates pour conserver son poste. Lorsqu’on lui a demandé combien de républicains il avait à bord, Gaetz a répondu qu’il en avait assez pour garantir que si McCarthy conservait la présidence, il « servirait au gré des démocrates ».

« La seule façon pour Kevin McCarthy de devenir président de la Chambre à la fin de la semaine prochaine est que les démocrates le renflouent », a déclaré Gaetz.

Les tactiques de Gaetz ont suscité un mépris considérable de la part de nombreux républicains de la Chambre. Le représentant Mike Lawler, RN.Y., a parlé de la « diatribe de la pensée délirante » de Gaetz et a déclaré que Gaetz agissait pour « des raisons personnelles et politiques ».

Pourtant, McCarthy est impopulaire auprès de certains membres de son parti. Cela a été démontré en janvier lorsqu’il a fallu 15 tours de vote pour obtenir le soutien dont il avait besoin au sein de sa conférence pour devenir président.

Les règles de la Chambre permettent à n’importe quel législateur – démocrate ou républicain – de présenter une « motion pour quitter le fauteuil », essentiellement une tentative d’évincer l’orateur de ce poste de direction par le biais d’une résolution privilégiée.

En janvier, alors qu’il se présentait à la présidence, McCarthy a accepté de donner à seulement cinq membres républicains la possibilité de lancer un vote pour le destituer. Mais comme cela ne suffisait pas à ses détracteurs, il a réduit ce seuil à un – le système qui, historiquement, a été la norme.

Les partisans de l’autorisation d’un seul législateur à déposer la motion ont déclaré que cela favorisait la responsabilité, soulignant sa longue histoire à la Chambre. La dernière utilisation de la motion remonte à 2015, lorsque le représentant de l’époque. Mark Meadows, de Caroline du Nord, un républicain qui deviendra plus tard chef de cabinet du président Donald Trump à la Maison Blanche, a présenté une résolution visant à déclarer vacant le poste de président. Deux mois plus tard, Boehner, R-Ohio, a annoncé qu’il démissionnerait.

McCarthy a exprimé dimanche son optimisme quant à l’échec de Gaetz et a noté que Gaetz le poursuivait depuis qu’il s’était présenté à la présidence.

« Oui, je survivrai », a déclaré McCarthy.

Gaetz est apparu dans « State of the Union » de CNN et « This Week » sur ABC, tandis que McCarthy était sur « Face the Nation » de CBS. Lawler était sur ABC.

——



Farnoush Amiri, rédacteur d’Associated Press, a contribué à ce rapport.