Gael García Bernal pense que rien ne finit, ça se transforme : NPR

basculer la légende Frédéric J. Brown/AFP via Getty Images

Une note de Joker animatrice Rachel Martin: J’ai eu beaucoup de métiers dans ma vie. J’étais dactylographe dans une compagnie d’assurance. Un professeur d’anglais au Japon. J’ai conduit un chariot de bar autour d’un terrain de golf. J’ai travaillé dans une entreprise de rafting en eau vive et dans une galerie d’art. Ce que je dis, c’est qu’il m’a fallu plus d’une minute pour comprendre ce qu’était mon truc. Vous savez, franchement, je suis encore en train de comprendre cela dans une certaine mesure. Et je suis une femme adulte.

D’autres personnes reçoivent ce don très tôt dans leur vie. Une porte s’ouvre. Ils le traversent et c’est tout. Ils ont trouvé leur place, leur but, leur truc. Je suis presque sûr que c’est ce qui est arrivé à Gael García Bernal. Son père était réalisateur et sa mère actrice. Gaël a donc été lancé très jeune dans le métier. Il a joué dans une telenovela mexicaine alors qu’il n’avait que 13 ans.. Puis vint l’école de théâtre à Londres et un rôle dans le film Amours Perros, qui a été nominé pour l’Oscar du meilleur film étranger. Et ça a tout changé.

Vint ensuite son rôle emblématique dans Et ta maman aussiaux côtés de son ami de toujours Diego Luna. Il n’y avait jamais eu de film sur le passage à l’âge adulte comme celui-ci. Cela a remis en question toutes les normes autour de la masculinité et de la découverte sexuelle. Et dans ce film, nous voyons le début d’une longue carrière de Gael García Bernal, une carrière qui sera remplie de rôles surprenants et magiques qui bouleverseront les attentes du public.

Tout comme dans sa nouvelle série limitée sur Hulu intitulée La Machine. À chaque nouveau film ou série, c’est comme s’il avait aussi faim qu’au début de sa carrière. Le métier d’acteur est venu le chercher tôt et c’est resté. Et nous sommes tellement chanceux que ce soit le cas.

La bande-annonce de ‘La Machine.’ YouTube



Cette interview de Wild Card a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté. L’animatrice Rachel Martin pose aux invités des questions sélectionnées au hasard à partir d’un jeu de cartes. Appuyez sur Lecture ci-dessus pour écouter le podcast complet ou lisez un extrait ci-dessous.

Question 1 : Quel est l’endroit où vous vous sentez comme la meilleure version de vous-même ?

Gaël García Bernal : J’ai grandi au théâtre avec mes parents. J’avais l’impression que lorsque j’étais enfant, le théâtre et la vie étaient étroitement liés. La scène n’était qu’à un pas. D’une certaine manière, j’ai réalisé en grandissant que j’étais né dans quelque chose de spécial – dans un monde très unique. Et plus je grandissais, plus je voyais la différence. Il y avait l’extérieur et il y avait l’intérieur. Il y avait ma maison et il y avait le monde. Et il y a eu un grand moment dans mon adolescence où je n’a pas je veux être acteur.

Rachel Martin : Ah, c’est vrai ?

García Bernal : J’étais complètement et absolument réticent à le faire parce que c’est en quelque sorte là que je suis né. C’est l’endroit qui m’a été utile. Je voulais donc relever le défi d’autre chose. Et j’avais d’autres curiosités avec l’archéologie ou la sociologie ou l’anthropologie, la philosophie, et j’ai étudié la philosophie à l’Université nationale autonome du Mexique. J’ai donc fait de mon mieux pour ne pas devenir acteur. Et il était impossible d’y échapper. Pour moi, ce n’est pas le jeu d’acteur, ce n’est pas le fait d’être sur scène. C’est l’odeur du lieu. C’est comme une sorte de temple. C’est l’endroit où je sais que tout ira bien. Il y a ce moment de tension et d’excitation incroyable avant de monter sur scène, vous savez, avant d’apparaître. Et puis quand on y est, tout est incroyable. Tout est tout simplement incroyable. Donc je pense que je suis la meilleure version de moi-même parce que, premièrement, je ne sais pas qui je suis. Donc je suppose que le meilleur de moi-même, en quelque sorte – ne transparaît pas, mais c’est ce que nous voyons chez un acteur lorsque nous regardons ses performances, nous savons qu’il est quelqu’un d’autre.

Martine : Cependant, je n’y avais jamais pensé de cette façon, car il peut sembler contre-intuitif de dire que je suis la version la plus vraie et la meilleure de moi-même lorsque j’agis. Cela semble être une contradiction majeure.

García Bernal : Ouais. Je pense qu’il m’a fallu du temps pour accepter et aussi pour être en paix avec cela, parce que j’étais réticent à ce sujet. J’ai vu le métier d’acteur comme autre chose quand j’étais jeune et j’ai commencé à me dire : « Oh, c’est tout un voyage existentiel – interpréter quelqu’un. Et thérapeutique aussi et cathartique et on peut sublimer tellement de choses.

Question 2 : Qu’avez-vous trouvé surprenant dans le vieillissement ?

García Bernal : Maintenant, je sais comment mieux faire les choses, mais mon corps ne réagit plus comme avant, non ? Par exemple, avec le football, je joue beaucoup au football et j’ai abandonné parce que maintenant ça fait mal. Et je suis blessé. Mais je pense que je joue mieux que jamais parce que maintenant je sais où aller [go and] dans quelle position se trouver.

Martine : C’est tellement cruel.

García Bernal : Ouais, c’est tellement cruel. Tellement cruel.

basculer la légende Kevin Winter/Getty Images

Question 3 : Vos sentiments face à la mort ont-ils changé au fil du temps ?

García Bernal : Ah oui, oui. Cela a beaucoup changé. Certainement. Je suppose que la première fois pour moi, et cela a dû être pour beaucoup, beaucoup de gens aussi, c’est de devenir père, non ? Par exemple, l’autre jour, quelqu’un me disait : « Est-ce que quelqu’un se souvient du nom du grand-père de ton grand-père ? Et je me suis dit : « Non. Je ne pense pas que personne ne se souvienne de ce que je sais. Genre, wow, c’est fou toutes ces choses que nous allons construire et toutes ces structures pour lesquelles nous nous battons ou essayons de réaliser…

Et donc donc, vous voyez que la transcendance est autre chose, non ? Et définitivement avec un bébé, la transcendance est là, non ? Il y a quelque chose qui est là et qui continuera et qui vivra et se reproduira et sera autre chose et que vous admirerez simplement.

Mais c’est aussi similaire à ce que nous faisons dans les films. Je parle de mon approche du cinéma – et cela peut paraître un peu présomptueux – mais c’est comme essayer de faire quelque chose qui, espérons-le, a une certaine transcendance. Vous voulez vraiment que ces films transcendent et, espérons-le, soient vus dans de très nombreuses années, parce que c’est ce que nous étions à ce moment-là.

Martine : Alors, que signifie pour vous cette transcendance ? Comme si vous pouviez transmettre une chose qui perdurerait après votre expiration. Quel est le problème ?

García Bernal : Eh bien, heureusement, bon nombre des activités auxquelles j’ai participé ont contribué à amplifier la dimension de nombreuses discussions et de nombreuses conversations qui ont dû avoir lieu à mon époque. Ces films ont été des émollients ou des catalyseurs de quelque chose, ou ont accompagné certaines questions – des concepts très intéressants de « Qu’est-ce que la démocratie ? » Par exemple, je recommande ce film Non de Pablo Larraín. Nous l’avons fait au Chili il y a quelques années et cela concerne le moment où ils ont renversé Pinochet, le dictateur, et c’est incroyable toute cette sorte de jeu anthropologique qui se joue là-bas parce qu’il s’agit d’un projet sur la démocratie. Qu’est-ce que la démocratie, non ? Et j’adore faire ça. J’aimerais donc que tous ces projets aient une transcendance que je puisse aussi saisir et ressentir, mais que quand je ne serai plus là, ils seront perçus comme un peu comme : « Oh, ces gars ont fait de leur mieux. . Ces gars-là ont vraiment essayé de faire quelque chose.

Question 4 : Pensez-vous qu’il y a une partie des gens qui survit après leur mort ?

García Bernal : Oui je le fais. Si je n’apprécie pas – ne crois pas – mais aime apprécier ou m’attarder sur le mystère des choses, alors je pense que je ne serais pas acteur. Parce que si j’avais la certitude et que je disais : « Je ne m’intéresse qu’aux faits », alors je lirais l’annuaire téléphonique. Ce serait ma merveilleuse joie de lire l’annuaire téléphonique. C’est réel. C’est super réel.

J’aime donc le mystère et la poésie derrière tout cela – mais pas en tant que croyant. J’aime surtout ce genre de plaisir ou de curiosité. Rien ne finit. Tout se transforme. Et c’est une loi de la physique. Et je peux le sentir.

Je veux dire, il y a tellement d’exemples que je peux dire, certains d’entre eux sont incroyablement personnels. Mais quand nous avons su que ma fille était enceinte, mon père est décédé. C’était donc ce genre de tag team (rires). Ouais.