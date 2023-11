Gadgets de haute technologie pour l’élimination des feuilles

Bien que les nombreuses vertus de l’automne aient été bien documentées (la citrouille pimente tout, les beaux arbres, le climat des pulls), on n’a pas accordé suffisamment d’attention à son principal inconvénient : le besoin quasi constant d’entretien de la pelouse.

La brillante rotation des feuilles conduit inévitablement à une accumulation presque infinie de feuillage tombé sur votre pelouse, mais heureusement, la technologie moderne a facilité leur élimination.

Des souffleurs automatisés aux broyeurs électriques en passant par les aspirateurs polyvalents et les applications facilitant l’externalisation, l’automne n’a jamais été le meilleur moment pour devenir propriétaire.

Vous trouverez ci-dessous notre sélection de gadgets de haute technologie qui vous aideront à garder votre pelouse propre.

Publicité – Faites défiler pour continuer



Souffleur Yarbo B1

La meilleure façon de gérer l’assaut incessant des feuilles sur votre pelouse ? Ne participez pas. Le Yarbo Blower B1 est un souffleur de feuilles automatisé, qui ressemble un peu à un mini-réservoir, qui parcourra votre pelouse (intelligemment, avec un système de navigation RTK-GPS), poussant les feuilles hors de la propriété, tout en évitant les obstacles et en traversant des terrains difficiles. Alors que le Yarbo est heureux de travailler seul et de retourner à son chargeur lorsqu’il a besoin d’un peu plus de jus, les propriétaires peuvent également jouer un rôle plus actif dans sa tâche, en contrôlant l’appareil avec une application qui l’accompagne, en planifiant les temps de soufflage et en traçant itinéraires. Le Yarbo peut également être un robot toutes saisons si vous le souhaitez, avec des accessoires de chasse-neige et de tonte de gazon également disponibles à l’achat.

Le Yarbo Blower B1 est disponible au prix de 6 799 $.

Aspirateur-broyeur Troy-Bilt

Si vous souhaitez jouer un rôle plus actif dans l’élimination des feuilles, vous ne trouverez pas de meilleur compagnon que l’aspirateur broyeur Troy-Bilt Chipper. Cette tondeuse à conducteur marchant à tout faire est dotée d’une tête d’aspiration de 24 pouces pour aspirer tous les débris tombés qui jonchent votre pelouse, d’un tuyau d’aspiration (avec une extension de 3 pieds) pour les parterres de fleurs et autres endroits difficiles d’accès, et une goulotte de déchiqueteuse dédiée capable de manger toutes les branches jusqu’à 1,5 pouces de diamètre que les vents d’automne ont pu faire tomber dans votre cour. Tous les déchets broyés sont automatiquement collectés dans le sac à deux boisseaux du Troy-Bilt pour être éliminés ou utilisés comme aliment pour les plates-bandes paysagères et les tas de compost.

L’aspirateur broyeur Troy-Bilt Chipper est disponible au prix de 949 $.

Broyeur de feuilles électrique Worx

Pour les propriétaires qui souhaitent une approche plus ancienne mélangée à une technologie moderne, il existe le broyeur à feuilles électrique de Worx. Ce trépied debout est surmonté d’un bassin dans lequel les utilisateurs nourriront leurs tas de feuilles ratissées, les guidant vers un système de paillage sans lame Flex-a-Line, de 13 pouces de diamètre, qui paillera le feuillage tombé directement dans un sac d’attente. , prêt à être éliminé ou utilisé dans les jardins. Équipé d’un moteur de 13 ampères, le Worx est capable de pailler jusqu’à 53 gallons de feuilles par minute et de transformer 11 sacs de feuilles non paillées en un seul sac. Mieux encore, l’unité ne pèse que 20 livres, ce qui facilite son déplacement dans la cour.

Le broyeur à feuilles électrique Worx est disponible pour 189 $.

Ploughz et Mowz

Le meilleur outil d’entretien de la pelouse d’automne se trouve peut-être dans votre poche. L’application Plowz & Mowz, disponible sur les appareils Apple et Android, permet aux utilisateurs de commander (ou de planifier) ​​des services de nettoyage de cour locaux, professionnels et à la demande, le cas échéant, directement depuis leur téléphone. Les utilisateurs n’ont qu’à indiquer la taille de la pelouse et les services qu’ils recherchent (ratissage, ensachage et transport), et Plowz & Mowz proposera des prix et travaillera avec un entrepreneur local pour faire le travail. Les utilisateurs de Plowz & Mowz n’ont même pas besoin d’être chez eux lorsque le travail est planifié et peuvent planifier des travaux à fréquence récurrente.

L’application Plowz & Mowz est téléchargeable gratuitement. Le prix dépend de la tâche commandée.