Tous les regards sont actuellement tournés vers le grand affrontement des nouveaux films à venir, c’est-à-dire Gadar 2 contre OMG 2. Les deux films sont assez différents l’un de l’autre, mettent en vedette deux héros incroyables et ont des bases de fans distinctes. Gadar 2 et OMG 2 sortent le 11 août. La bande-annonce des deux films ainsi que d’autres éléments promotionnels sont sortis. Et maintenant, les réservations à l’avance pour Gadar 2 et OMG 2 ont également commencé. Ainsi, Sunny Deol a un message spécial pour les fans.

Sunny Deol recherche l’amour du public alors que les réservations anticipées de Gadar 2 montrent une tendance positive

Le rapport de réservation à l’avance de Sunny Deol et Ameesha Patel avec Gadar 2 est assez élevé. Les billets sont achetés par les fans en grand nombre. Et selon les derniers rapports, quelques heures après l’ouverture de la réservation à l’avance, des milliers de billets ont été vendus. Les fans attendent avec impatience de regarder Gadar 2 dans les cinémas alors que les réservations doubleront bientôt. Là où il y avait environ 7700 réservations, il a grimpé à 17 200 dans les 12 heures suivantes. Et ce n’est que PVR, Inox et Cinepolis. Si d’autres chaînes sont incluses, le nombre est d’environ 25 000.

Sunny Deol a pris son compte sur les réseaux sociaux et a partagé une photo de sa tournée promotionnelle Gadar 2 à Jaipur. L’acteur est dans Pink City avec Ameesha Patel pour les promotions. Il a partagé une photo de lui-même et s’est adressé au public en disant qu’ils avaient fait de Gadar A GADAR. Et il a ensuite remercié les fans pour l’amour du public et a déclaré qu’ils faisaient maintenant le nouveau film Gadar 2 aussi grand que Gadar. Il écrit: « Vous avez tous fait Gadar. A GADAR. Et maintenant, avec la réservation à l’avance, je peux voir que vous allez tous faire Gadar 2 GADAR. Apne to Apne hote hai, » (sic). Découvrez la publication Instagram de Sunny Deol sur les réservations anticipées de Gadar 2 ici :

OMG 2 réservations à l’avance

Eh bien, OMG 2 est un peu en retard dans les réservations à l’avance par rapport au film de Sunny. La vedette d’Akshay Kumar courtise les controverses et, par conséquent, les réservations semblent un peu faibles. De plus, la note est A, ce qui signifie que seuls les adultes peuvent regarder le film. OMG 2 a vendu environ 3300 billets lors de la réservation à l’avance le jour 1. On ne sait jamais, ça pourrait reprendre bientôt.

Gadar 2 est réalisé par Anil Sharma qui a également dirigé la première partie. OMG 2 est réalisé par Amit Rai. La première partie a été réalisée par Umesh Shukla. Gadar 2 ou OMG 2, quel film allez-vous voir au cinéma ?